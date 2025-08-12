¿Jalón de orejas? Esto sabemos de la reunión de Claudia Sheinbaum con Ricardo Monreal y Adán Augusto López

¿Hablarán de los viajes a Madrid o del caso de Hernán Bermúdez Requena? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo lunes 18 de agosto se reunirá con Ricardo Monreal y Adán Augusto López, líderes parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente.

La mandataria explicó que su encuentro con los legisladores morenistas tiene como objetivo alinear la agenda legislativa que se discutirá en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Entre las prioridades para los legisladores estarán la aprobación de la nueva Ley de Aduanas, leyes secundarias relacionadas con la reforma judicial y la discusión del Paquete Presupuestal para 2026.

Ante los señalamientos de Ricardo Monreal sobre una posible división en Morena, Claudia Sheinbaum enfatizó que el movimiento de la 4T se mantiene unido y que, aunque existen diferencias, estas son normales entre sus integrantes.

“Nuestro movimiento está muy cohesionado, muy cohesionado. Hay diferencias, sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único, pues no. No somos ni pretendemos serlo”, expresó la mandataria.

¿Por qué Ricardo Monreal y Adán Augusto López están en la mira de Claudia Sheinbaum y de Morena?

La reunión de Claudia Sheinbaum con Ricardo Monreal y Adán Augusto López coincide con un momento en el que ambos legisladores morenistas se encuentran en el ‘ojo del huracán’ debido a escándalos relacionados con viajes al extranjero de políticos de Morena y presuntas acusaciones de vínculos con el crimen organizado.

En el caso de Ricardo Monreal, fue captado hace unas semanas comiendo en un hotel de lujo en Madrid, España, junto a su esposa. El diputado justificó su viaje como un asunto personal y religioso.

Monreal Ávila explicó que se trataba de una promesa pendiente con su esposa: llevarla a recorrer el Camino de Santiago, una antigua ruta de peregrinación en el noroeste de España. “Prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa”, respondió en su momento el legislador.

Posteriormente, ya en México, Monreal señaló que existía cierta división en Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027, en parte por las iniciativas político-electorales propuestas por Claudia Sheinbaum, como la reforma contra el nepotismo y la no reelección.

En cuanto a Adán Augusto López, este será su primer encuentro con la mandataria desde que se dio a conocer la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de ser líder del grupo criminal conocido como ‘La Barredora’.

En una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Augusto López se defendió de los señalamientos sobre posibles nexos con el crimen organizado, argumentando que desconocía las conexiones del funcionario de seguridad con dicha agrupación.

“Yo no necesito excusarme en el fuero para acudir al llamado de alguna autoridad local o federal. Toda mi vida, en el ejercicio de mi profesión como abogado y en mi desempeño como senador o gobernador, he acudido a citatorios de diversas autoridades”, declaró en su momento.

De acuerdo con el columnista de El Financiero Raymundo Riva Palacio, Adán Augusto López estaría siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos, situación de la que la presidenta Claudia Sheinbaum habría sido informada.

Estas indagatorias estarían relacionadas con decenas de contratos para Pemex en la región de Dos Bocas, autorizados por un notario de apellido Oropeza durante la administración de López como gobernador de Tabasco.