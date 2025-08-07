Sheinbaum desestima riesgo de ruptura en la ‘4T’; ‘va para largo’, dice

Para Claudia Sheinbaum, lo planteado por Ricardo Monreal fue un llamado a evitar una posible ruptura interna en el movimiento de la Cuarta Transformación. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el riesgo de ruptura en Morena y sus aliados, derivado de la reforma electoral que impulsa su gobierno, y aseguró que la ‘Cuarta Transformación’ “va para largo”.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que, con las reformas impulsadas por Sheinbaum, como las relacionadas con el nepotismo y la no reelección, existe una “disputa interna insalvable”, lo cual podría ser “suicida” para el partido en el poder.

Cuestionada al respecto, la presidenta dijo que, según su interpretación, lo planteado por Monreal es un llamado a cuidar que no vaya a ocurrir una ruptura interna.

“Más bien hay lecturas, ¿no? Como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya ocurrir; hay que cuidarnos para evitar que haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por esta reforma vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división”, aclaró.

Según Sheinbaum, aunque es presidenta, está de acuerdo en que todos aquellos que forman parte del movimiento, y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, deben cuidar la unidad del movimiento.

“Aunque soy presidenta, estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias –yo tengo otra responsabilidad– deben cuidar la unidad del movimiento.

“Lo hice como candidata a la Presidencia de la República, hasta que, pues, dejo mis responsabilidades partidarias. Pero aquí también tengo una responsabilidad de conducir un proyecto de nación. Entonces, mi lectura es más bien en ese sentido de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna”, consideró.

-¿Usted no ve una posibilidad de que haya un riesgo de ruptura? – se le cuestionó.

-No, y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando ahí – respondió.

-Entonces, ¿no habría riesgo también de la continuidad del movimiento de la ‘Cuarta Transformación’? – se le insistió.

-No. Va para largo – remató la titular del Ejecutivo federal.

No obstante, Monreal Ávila, más allá de la reforma electoral, consideró que sería “suicida” para Morena caer en la descalificación y la diatriba interna en la disputa por las gubernaturas y la Cámara de Diputados, entre otros cargos que se renovarán en 2027.

Además, advirtió que la decisión de aplicar en Morena –a partir de 2027– las reformas aprobadas para la no reelección y nepotismo, que formalmente entrarán en vigor en 2030, ha generado una “disputa interna insalvable”.

“Es una etapa que frente a las reformas que ya se han presentado y aprobado –como la no reelección y la del nepotismo electoral–, que a pesar de que se aplican en 2030, en el caso de Morena se ha decidido aplicarlas a partir de 2027, será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que, por la fuerza de Morena (...) será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad.

“Se presenta en la lucha anticipada por lograr ser candidatos (…). Va a ser una etapa muy importante en la que Morena necesita cohesión, unidad”, alertó.