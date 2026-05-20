La pelea que cambió la vida de Omar, hijo de Julio César Chávez: ‘Es lo más triste que me ha pasado’

Omar Chávez fue el protagonista de una polémica pelea que terminó en tragedia. (Foto: Cuartoscuro)

Omar Chávez fue detenido en Culiacán, pero no ha sido su única polémica, pues cuando era joven protagonizó una pelea que cambió su vida luego de que su rival muriera a consecuencia de los golpes.

Eran los inicios de la carrera del hijo de Julio César Chávez cuando se pactó un combate a seis rounds contra el pugilista Marco Nazareth, una joven promesa que buscaba la revancha tras caer ante Omar un año antes por decisión unánime.

Detienen a Omar CHávez en Culiacán este miércoles. (Foto: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿Cómo fue la pelea de Omar Chávez vs. Marco Nazareth?

Omar Chávez tenía 18 años cuando ya ostentaba una marca de 16 victorias y 1 empate. Él acudió a Puerto Vallarta para enfrentarse con Nazareth en un combate dentro de la categoría Welter.

Los dos pugilistas subieron al ring, pero en el tercer round Marco tenía arrinconado a su rival, quien se defendió desesperadamente mientras estaba contra las cuerdas. Sonó la campana, ambos descansaron en sus respectivas esquinas, pero algo ocurrió que para el siguiente asalto, el hijo del ‘César del boxeo’ regresó cambiado.

El hermano de Julio César Chávez Jr. desató una lluvia de golpes contra Nazareth hasta que el réferi dio por terminada la pelea.

De acuerdo con el papá de Nazareth, su hijo tuvo tiempo de ir hasta la esquina donde estaba Julio César Chávez para decirle que era su inspiración, después cayó noqueado.

“Dijo que estaba muy mareado y que le dolía la cabeza ‘¡no me echen agua, porque siento que me quema!’. Ahí mismo se desvaneció y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para ser intervenido por un derrame cerebral. Funcionaba solo un 10% del cerebro, su corazón tampoco estaba bien y pues se nos fue", mencionó a La Jornada en 2009.

“Sí, recibimos apoyo de Julio César Chávez tras la pelea, estaba muy consternado (...) No hay culpables, es un deporte de contacto, lamentablemente cayó en mi hijo, pero ni modo. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo, pedimos a Dios que su hijo dejara este deporte, pero pues no nos quedó de otra, era su pasión”, declaró en una entrevista para Luis García transmitida en TV Azteca.

Uno de las peleas más recordadas de Omar Chávez fue ante Marco Nazareth. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Omar Chávez de la muerte de Marco Nazareth?

Omar Chávez concedió una entrevista para ESTO, compartida en 2009, donde se mostró sorprendido por el fallecimiento del boxeador mexicano.

“Estoy muy triste por lo sucedido. Hay cosas en el ring que uno nunca pretende hacerle a su oponente, pero el boxeo es un deporte con mucho riesgo. Esto fue un accidente. Personalmente, me afecta. Me siento muy mal. Siempre quise ser boxeador y mi vida debía continuar”.

El hijo de Julio César Chávez estaba consciente de que lastimó a su rival por el nocaut, pero nunca pensó que fuera de tal gravedad.

“Jamás pensé que las cosas llegarían a este extremo. Como ya he dicho, uno nunca piensa en quitarle la vida a su oponente. Nazareth luchó con mucha valentía, y le envío mis respetos a él y a su familia, siempre decía que lo daría todo en el ring, y lo dio (...) Al llegar al hotel, me informaron de la gravedad de la situación y fui a verlo al hospital, hablé con sus padres. Descansaré un tiempo debido a los recientes acontecimientos y luego volveré”.

Lo que se sabe sobre la detención de Omar Chávez

Omar Chávez Carrasco fue detenido en Culiacán durante la mañana del 20 de mayo de 2026, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó Quadratín.

Hasta el momento no se informaron detalles acerca del delito que llevó a las autoridades estatales a arrestarlo, pero se conoce que fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, donde permanece hasta la definición de su situación jurídica.

Esto ocurrió 10 meses después de que su hermano Julio César Chávez Jr. fuera detenido en Estados Unidos y deportado a México, donde se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.