La única pelea en la que Julio César Chávez sintió la muerte: ‘A la media hora salí con un caguamón’

La muerte rondaba el ring la noche de aquel 17 de marzo de 1990, en la pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor . Habían pasado 11 rounds y el ‘gran campeón mexicano’ estaba exhausto. Tenía ganas de vomitar en el ring, pero “me habría pegado un derrame cerebral". Su rival, un excampeón olímpico, tenía el rostro desfigurado.

Julio César Chávez, quien ahora es comentarista de televisión , iba abajo en las tarjetas de los jueces. Solo un nocaut podía salvarlo de perder el invicto. “Despierta, Julio, vamos, tú lo puedes noquear. Hazlo por tu familia, hazlo por México. Vamos, campeón”, dijo su coach José María Martín, ‘Búfalo’, mientras le echaba agua helada en la cabeza antes del último asalto.

Cuando apenas quedaban 17 segundos en la pelea, Julio César Chávez arrinconó a Meldrick Taylor en una esquina y le conectó un derechazo que lo envió a la lona. Taylor se levantó a la cuenta de cinco, pero no respondió al réferi Richard Steele y éste detuvo el combate faltando solo dos segundos. Nadie creía lo que acababa de ver.

Chávez mantuvo su récord perfecto; sin embargo, reconoce que ese fue el combate más duro de su carrera. “Es la única pelea en la que sentí la muerte”, aseguró en entrevista con el podcast Creativo, del influencer Roberto Martínez.

Julio César Chávez se enfrentó a Meldrick Taylor, excampeón olímpico. (Fotoarte: Especial El Financiero / Andrea Noemí López Trejo).

Julio César Chávez vs. Meldrick Taylor: Así fue ‘la pelea más dura de mi carrera’

“Esa pelea contra Meldrick Taylor ha sido la más dura, la más difícil de mi carrera", reconoce Julio César Chávez, padre de cuatro hijos. “Es el más grande con el que me enfrenté. Era rápido, fuerte, campeón olímpico, mundial, invicto, era un peleadorazo”, agrega.

Aquella noche de 1990 se llevó a cabo la función ‘Trueno y Relámpago’. El nombre respondía a los dos estilos arriba del ring. Julio César Chávez era reconocido por su pegada. Taylor se destacaba por ser más rápido de manos.

Chávez llegó a la cita luego de vencer a Roger Mayweather, el ‘asesino de mexicanos’ y papá de Floyd Mayweather. Su marca era de 66 victorias consecutivas. En la esquina contraria, Taylor presumía una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 1984, el título junior wélter de la FIB y un registro de 24 victorias y un empate.

Julio César Chavéz acumuló un récord de 90 peleas invicto. (Cuartoscuro/Diego Simón Sánchez)

El combate no decepcionó. Taylor dominó los primeros rounds gracias a su rapidez. Tan solo en el primer round, el boxeador estadounidense conectó 33 golpes. Según CompuBox, Chávez lanzó 27 en total, pero apenas atinó 9.

El zafarrancho no cambió de tono en los ocho primeros asaltos. Hasta ese punto, Meldrick Taylor duplicaba la efectividad de Chávez, a un ritmo de 269 ‘guamazos’ contra 137. “Fue un gran desgaste para mí. Pelear a su ritmo era catastrófico, muy cansado. Él me pegaba 10 golpes, yo le daba cinco. Él me pegaba 20, yo le asestaba 10, pero mis golpes eran mucho más potentes", recuerda ‘el César del Boxeo’.

Así llegaron al noveno round. La fuerza de los golpes de Julio César Chávez a la cara de Meldrick Taylor casi le cerraron los ojos. Además, el peleador estadounidense sangraba por la boca.

El combate de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor era un toma y daca interminable. Una pelea de cabina telefónica. En el round 11, como si fuera un tiburón que huele sangre, el papá de Julio César Chávez Jr . y de Omar Chávez dio un puñetazo a Taylor que lo dejó tambaleando y confundido.

Chávez regresó a su esquina. Estaba a menos de dos minutos de lograr un milagro. En ese momento fue cuando ‘Búfalo’ le echó agua fría y lo animó a buscar el KO.

Julio César Chávez cuenta cómo fue su pelea más difícil y por qué sintió que moriría

—Específicamente, ¿en qué momento sentiste la muerte?, preguntó el influencer Roberto Martínez.

—Llegué a ese doceavo round, cansado, agotado, ya valiéndome madres el resultado, si perdía o ganaba. Lo que quería era que el combate se acabara, porque sentía que me iba a desmayar, que iba a vomitar. Si lo hubiera hecho arriba del ring, me hubiera muerto. Me pega un derrame cerebral, respondió la leyenda del boxeo mexicano.

Pese a todo, Julio César Chávez salió para el último round contra Meldrick Taylor, pero “no sabía si lo iba a noquear”.

“Faltaban tres segundos para que se acabara la pelea, de película. Cuando lo tumbé, wey, juro por Dios que me importaba madre perder o ganar. Estaba desahuciado. Si ves la pelea, ve cómo me agacho, quería vomitar, si hubiera vomitado me hubiera desmayado ahí”.

‘Pedí que me bañaran con agua fría y salí con un caguamón’

Pese a la alegría por la victoria de Julio César Chávez, el boxeador mexicano y su equipo sabían que estaba exhausto y tiraron un ‘golpe’ más: Querían llevar al campeón mexicano al hospital.

“Espérense, les dije. Llévenme a mi cuarto, báñenme con agua helada. Si no me recupero, me llevan al hospital”, suplicó el campeón mexicano, que tenía otra sorpresa preparada para su equipo.

Julio César Chávez relató cómo celebró su victoria contra Meldrick Taylor. (Cuartoscuro/Omar Martínez Noyola)

El ‘César del Boxeo’ recuerda que lo subieron a su cuarto. Lo bañaron con agua helada. “Descanso media hora, todos estaban llorando de gusto, pero preocupados por mí y como a la media hora salgo con una caguama (cerveza) bien helado", relata Julio César Chávez, conocido por sus fiestas con José José y Joan Sebastian, entre carcajadas.

“Les dije, ahora sí, vámonos a pistear”, agrega y explica que los malestares tras la pelea contra Meldrick Taylor respondían al agtamiento sufrido durante el combate.

90 peleas invicto: El récord de Julio César Chávez

Cuatro años después de la función mágica de ‘Trueno y Relámpago’, la ‘leyenda del boxeo mexicano’ visitó la lona por primera ocasión y esa misma velada sufrió su primera derrota.

El 29 de enero de 1994, Julio César Chávez perdió por decisión dividida contra Frankie Randall.

Julio César Chávez se retiró con un récord de 107 triunfos, 86 por la vía del nocaut, 6 derrotas y 2 empates, en 115 peleas. (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

"Ese fue el día más triste de mi vida“, recuerda el gran campeón. “Miraba llorar a la gente, y a pesar de todo me dieron un recibimiento increíble, como si hubiera ganado, miles me recibieron llorando en Culiacán, fue muy triste, eran casi 15 años sin perder, 90 peleas invicto", añadió.

Previo a esa noche, el ‘César del Boxeo’ acumuló un récord de 89 victorias y un solo empate frente a Pernell Whitaker, quien falleció en 2019. Ese empate ocurrió en el combate del 10 de septiembre de 1993.

¿Quién derrotó a Julio César Chávez? Estos boxeadores vencieron al mexicano

Como boxeador profesional, el creador de la Dinastía de los Chávez se retiró con un récord de 107 triunfos, entre ellos 86 nocauts, 6 derrotas y 2 empates, en 115 peleas disputadas entre el 2 de febrero de 1980 y el 17 de septiembre del 2005.

Julio César Chávez festejó su cumpleaños 60 en el Casino de Campo Marte en 2023. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Las derrotas de Julio César Chávez fueron:

Julio César Chávez vs. Frankie Randall - 29 de enero de 1994

Julio César Chávez vs. Óscar de la Hoya - 7 de junio de 1996

Julio César Chávez vs. Óscar de la Hoya (revancha) - 18 de septiembre de 1998

Julio César Chávez vs. Willy Wise - 2 de cctubre de 1999

Julio César Chávez vs. Kostya Tszyu - 29 julio de 2000

Julio César Chávez vs. Grover Wiley - 17 de septiembre de 2005

¿Cuál fue la última pelea de Julio César Chávez?

El último combate ocurrió el 17 de septiembre de 2005, como parte de la tradicional pelea para conmemorar la Independencia de México. Chávez puso punto final a su carrera a sus 43 años con una derrota ante el estadounidense, Grover Wiley en el quinto episodio.

Aquella noche del retiro de Julio César Chávez, su hijo JC Chávez Jr. noqueó en el primer episodio a su rival Corey Alarcón.