‘Ya estoy cansado, jefe’: ¿Julio César Chávez, se retirará como comentarista deportivo?

Julio César Chávez es reconocido como uno de los mejores boxeadores mexicanos, pero los años no pasan en vano y así como llegó el momento de ‘colgar los guantes’ ahora parece que dejará su trabajo como comentarista deportivo en un programa de televisión.

El pugilista también presenció momentos importantes de este deporte, pero ahora abajo del ring donde comentaba lo visto en peleas como la de ‘Canelo’ vs. Berlanga y la visita de Floyd Mayweather a la Ciudad de México.

Sin embargo, a sus 62 años, el originario de Sonora buscaría descansar de cualquier tipo de trabajo y deslindarse un poco de las actividades laborales, aunque le preocupa el tiempo libre.

Julio César Chávez se retiró en 2005. (Foto: Mexsport)

“Prefiero andar en friega, de aquí para allá, el ocio me va a llevar a tomar otra vez, es el peor enemigo de cualquier persona, es mal consejero”, inició Julio César Chávez.

“Me veo más vejo, retirado, ya no quiero trabajar en televisión, un año más y ya me quiero retirar, estoy cansado, tanto viajar y viajar, solo ir a peleas especiales y dedicarme a apoyar a la gente”, finalizó el boxeador mexicano en una entrevista para el canal de YouTube Un round más.

Julio César Chávez habló de su hijo Omar. (Foto: Mexsport).

Julio César habla de sus hijos Omar y Julio

Una de las polémicas ligadas a JC Chávez está relacionada con las adicciones de uno de sus hijos y el distanciamiento con la familia del pugilista.

“Los dos me respetan mucho, se equivocaron como yo, pero me hacen caso aunque estén grandes, Julio es mucho más noble que Omar, él tiene un carácter más fuerte y rencoroso, pero fue una lucha constante y larga, ahorita no me lo creo, está libre de cualquier adicción y el boxeo no es la prioridad, es que lleven su vida limpia”, dijo en la misma entrevista citada anteriormente.

“Si quieren las peleas, que las tomen como un hobby, una, dos o cinco, pero ya no más (...) Ya no quiero que pelee ninguno de los dos, pero no puedo prohibírselos, ya son adultos, los dos están bien económicamente, Omar apostó mucho dinero, por eso lo interné”, declaró Julio César Chávez.

“Me reflejo en ellos y en los jóvenes que suben al ring por primera vez, cuando llego a mis clínicas (...) yo era muy diferentes, con todo respeto para mis hijos, yo era más responsable que ellos”, finalizó el ‘gran campeón’.

Julio César Chávez Jr. está libre de adicciones, aseguró su papá. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

¿Cuándo se retiró Julio César Chávez del box?

Todo lo que empieza debe terminar y Julio César Chávez, tras más de dos décadas de dejar historia en el ring con los guantes en alto, se retiró el 17 de septiembre de 2005.

Su última pelea fue en la America West Arena, ubicada en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, donde, de acuerdo a una publicación de TV Azteca realizada en 2022, se bajó del cuadrilátero tras el quinto round en la pelea con Grover Wiley.