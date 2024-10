⁠¿Quién es Genaro García Luna en la serie ‘El Chapo’?

No hay plazo que no se cumpla y este 16 de octubre es el juicio de Genaro García Luna en una corte en New York, pero el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006 - 2012) no solo fue político mexicano, también sirvió de inspiración para integrarlo en series de televisión, entre ellas El Chapo.

Si bien uno de los personajes principales de esta historia, obviamente, es el exlíder del Cártel de Sinaloa, en la trama cuentan que se rodeó de diferentes narcotraficantes mexicanos como ‘El mayo’ Zambada y Arturo Beltrán Leyva, pero no solo eso porque se dice que tenía reuniones y tratos con funcionarios del gobierno, entre ellos García Luna.

Genaro García Luna en ‘El Chapo’.

El apodado ‘super policía’ apareció en la serie de televisión como un elemento recurrente en los episodios del programa de TV ¿Pero quién es el personaje en la producción donde la expareja de Emma Coronel es la principal?

Una forma de referirse a las personas en la vida real en un espacio de entretenimiento con elementos de ficción (especialmente porque no se tienen los derechos de mención) es utilizar referencias opuestas y ese es el caso de Genaro García Luna en El Chapo’.

Te explicamos, el personaje de este ex funcionario público que aparece en la historia basada en la vida y detención del papá de Iván Archivaldo Guzmán se llama Conrado Higuera Sol (Sol - Luna, ¿se entiende?)

Las referencias al ‘super policía’ son varias, por ejemplo, Conrado Sol también es secretario de Seguridad, pero de Felipe Alarcón (muy similar a Felipe Calderón, ¿no crees?) y él desea ser presidente de México a toda costa, incluso cayendo en actos de corrupción durante su cargo público.

En un momento dado en la trama, Sol desea detener a El Chapo, justo de la misma forma que un testigo en el juicio de García Luna hizo referencia.

La serie de televisión se encuentra disponible en Netflix y cuenta con tres temporadas, así que todo está listo para el maratón.

¿Quién interpreta a García Luna en ‘El chapo’?

El actor que interpreta Genaro García Luna en la serie de televisión El Chapo, tiene experiencia en otras producciones cinematográficas y televisivas.

Se trata de Humberto Busto, actor mexicano que nació en 1978 y se formó en el Centro Universitario de Teatro.

Según IMDB estos son algunos de sus proyectos más importantes dentro de su trayectoria laboral.