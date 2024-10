‘Tomé conciencia de lo que digo’, dice Rafael Inclán tras comentario sobre Sheinbaum

Dicen que de los errores se aprende y parece ser el caso de Rafael Inclán, quien en junio en una alfombra roja habló acerca de Claudia Sheinbaum, a quien presuntamente señaló con un comentario.

El comediante mexicano se hizo viral en redes sociales por sus declaraciones cuando estaba en compañía de Luis de Alba, esto fue lo que dijo.

Pues sucede que Rafael Inclán mencionó lo siguiente: “Vamos a tener un ama de casa seis años (...) yo ni vivo aquí”, tras lo cual comenzó a reírse frente a los reporteros.

Rafael Inclán habló de Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Rafael Inclán tras revivir polémica con Claudia Sheinbaum?

El actor mexicano estuvo presente en la alfombra roja de la presentación de la obra ‘Jesucristo, superestrella’ el pasado 10 de octubre, donde fue cuestionado acerca de la polémica con Claudia Sheinbaum.

La respuesta dada por el famoso, quien apareció en el cine ‘de ficheras’, dijo lo siguiente.

“Las redes sociales son un paredón (...) presientes hasta que te das cuenta cuando te pasa (...) la señora presidenta, atinadamente defendió a las amas de casa de quienes yo hablé bien, no sé qué le dijeron, un chisme, pero ni quiero averiguarlo, es mi disculpa eterna e invitarlos al teatro”, mencionó Rafael Inclán en una entrevista concedida a los medios de comunicación y publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

El compañero de Luis de Alba señaló que ahora la comedia podría estar más limitada, pero no era queja, en cambio, es una reflexión al cambio.

Rafael Inclán aseguró que su comentario sobre un ama de casa como presidenta fue sacado de contexto. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Tomar conciencia de lo dicho en el foro, antes decíamos todo, en esta nueva forma de recepción del público hay que ser más inteligente y decirlo de otra forma, sin ser una ofensa, pero buscar a risa, porque van al teatro a divertirse”, explicó el comediante famoso.

“La gente me dice ‘ya ni friegas’, pero podría ser más difícil hacer comedia, hay lugares donde está cortada, en otros sitios tenemos libertades, yo lo decía bien, la frase completa era ‘ama de casa con banda presidencial’, llegó muy lejos (...) espero no me vayan a correr”, finalizó Rafael Inclán en el mismo encuentro con la prensa.

Claudia Sheinbaum aceptó las disculpas de Rafael Inclán. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Rafael Inclán pidió disculpas a Claudia Sheinbaum, ella responde

Rafael Inclán, tras sus comentarios acerca de la primera presidenta de México, pidió disculpas si ofendió a la funcionaria pública en algún momento.

“Esto fue a raíz de chisme de un compañero periodista que llevó la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje (en la obra La señora presidenta). Señora presidenta, aparte de suplicarle, si se le ofendió, una disculpa”, declaró el pasado 5 de octubre al término de la obra de teatro ‘Perfume de gardenia’.

La respuesta de Claudia Sheinbaum llegó al poco tiempo y en una de sus conferencias matutinas mencionó lo siguiente.

“Me parece más lamentable es que se utilice la palabra ‘ama de casa’ como algo peyorativo. No, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento”, dijo en la mañanera del pueblo del 4 de octubre.