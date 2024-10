Celebridades reaccionan a comentario de Rafael Inclán sobre la presidenta: ‘Me quedé helada’

A Rafael Inclán se le borró la sonrisa con la cual bromeó con que México tendría una ama de casa durante seis años: la mandataria Claudia Sheinbaum comentó su chiste en su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ y lo consideró parte de una cultura machista: “Me parece más lamentable es que se utilice ama de casa como algo peyorativo. Yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo”.

Ese incómodo momento ha sido comentado por diversos comediantes y actores, el alcance fue tal que Rafael Inclán pidió perdón a Sheinbaum y señaló que un periodista sacó de contexto su comentario.

“A mucho orgullo somos amas de casa. ¿Quiénes somos las que cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? ¿Y quién ha reconocido ese trabajo? Pues como ahora hay una mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas”, agregó la mandataria este domingo durante el banderazo de salida del tren México-Pachuca.

¿Qué dijo Rafael Inclán sobre Claudia Sheinbaum?

El video viral de Rafael Inclán fue publicado originalmente el pasado junio, al comediante se le preguntó qué pensaba sobre la evolución de la comedia y los temas que ya no se pueden abordar porque resultan agresivas a las audiencias.

“Hay demasiadas quejas, demasiadas cositas, el acto comediante tiene la obligación de ver por dónde y a dónde”; dijo Inclán, acompañado de Luis de Alba, quien agregó: “Y no ofender por ofender”.

Rafael Inclán pidió disculpas a Claudia Sheinbaum por un comentario misógino sobre la primera mujer presidenta. (Foto: Especial / Cuartoscuro.com).

“Tantito... Ahora vamos a tener una ama de casa seis años”, agregó Rafael, con una carcajada, sin precisar el nombre de Sheinbaum.

Este sábado, Inclán ofreció disculpas públicas a la presidenta, afirmó que era un diálogo de una obra y que no consideraba tan grave su comentario:

“No dijimos ni groserías ni nada, el personaje que hago yo en la obra es un árabe que habla de política, digo de presidentes desde Fox, tratamos de hacer reír a la gente, la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender y menos a usted (Sheinbaum), se le admira, se le respeta, es la presidenta de este país, todo lo que le vayan a contar no está dicho totalmente... para nosotros es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la República”.

Famosos reaccionan al comentario de Rafael Inclán

En estos días, el comentario del comediante ha llegado a boca de varios de sus colegas, como Bárbara Torres y ‘La Chupitos’.

Bárbara Torres

Bárbara Torres, exparticipante de La Casa de los Famosos México e intérprete de Excelsa en La Familia P.Luche, mencionó en un encuentro con la prensa: “Creo que el ama de casa es la que domina al hombre, perdón, me quedé helada. Fue un comentario desafortunado”.

Bárbara Torres es la intérprete del personaje de Excelsa. (Foto: Instagram / @barbaratorresmx)

‘La Chupitos’

Liliana Arriaga, quien interpreta a ‘La Chupitos’ (comedia de la vieja escuela) mencionó en una reunión con medios:

“Que alguien me explique por qué ese comentario, pinche primo, ¿estabas pedo?, ¿te metiste algo? Y si sí, pues invita”, bromeó primero, para luego agregar: “qué desafortunado... a lo mejor para él no lo hizo en mala fe, somos comediantes, fue chiste... Estamos en una época que la línea es tan delgada que ya no sabes cómo la van a tomar”.

Liliana Arriaga, 'La Chupitos', habló del comentario de Rafael Inclán sobre Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

Sergio Mayer

Sergio Mayer, político y exhabitante de La Casa de los Famosos México, fue una de las celebridades presentes en la toma de protesta de Sheinbaum, incluso fue visto peleando por una selfie con la presidenta.

El actor de La fea más bella escribió en X: “Repruebo y rechazó rotundamente el comentario estúpido, misógino y machista de Rafael Inclán. No solo ofendes a la Dra. Claudia Sheinbaum, sino que ofendes a todas las mujeres de México, te invito a reflexionar y ofrece disculpas públicas. Erradiquemos la violencia de género”.

Repruebo y rechazó rotundamente el comentario estúpido, misógino y machista de @rafaelinclan1. No solo ofendes a la Dra. @Claudiashein, sino que ofendes a todas las mujeres de México, te invito a reflexionar y ofrece disculpas públicas. Erradiquemos la violencia de género. pic.twitter.com/b4XTLNR1DR — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) October 4, 2024

Ana Claudia Talancón

Ana Claudia Talancón, protagonista de Soy tu fan, dijo a medios: “Vivimos en un país que ha tenido tintes muy machistas, esto (tener a una mujer presidenta) podrá ser una maravillosa ventana para las mexicanas y mexicanos... (Rafael Inclán) obviamente no debió haber dicho eso, seguramente él no sabe”.