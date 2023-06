Luis de Alba revela que ya no lo contratan por ser de la tercera edad: ‘Es discriminación’

El comediante Luis de Alba aseguró que ha tenido pocas oportunidades laborales porque lo contratan para personajes de “viejito”, lo que le parece una discriminación por parte de las principales televisoras en el país.

“Las empresas televisoras discriminadoras de los que dicen que somos los viejitos, viejitos los cerros. Ya la gente en las novelas, en programas de comedia te ponen de viejito, de abuelito...que ‘¿cómo crees?’, que ‘si trae bastón’. Es discriminación”, contó a De primera mano.

Actualmente participa junto a Alejandro Suárez, Benito Castro, César Bono y Carlos Bonavides en la obra de teatro ¿Por qué será que las queremos tanto?, que habla de la relación entre hombres y mujeres.

Luis de Alba aseguró sentirse discriminado. (Foto: Instagram @luisdealbaoficial)

La movilidad, un problema para las giras

César Bono contó que le cuesta trabajo adaptarse a los hoteles y la altura de las distintas ciudades en las que viaja por trabajo luego de sufrir una hemiplejia, razón por la que en su casa instaló tubos de seguridad en el baño, algo que no encuentra afuera.

“La movilidad la pierdo en una noche cuando tuve lo de los infartos y para recuperarla llevo más de un año y es difícil”, detalló. Incluso contó la broma que le hace la esposa de Luis sobre inscribirlos a una carrera de relevos.

Se refiere a la caída que tuvo de Alba en abril pasado en su hogar luego de ser operado de la cadera, específicamente tras una fractura periprotésica del fémur derecho, por lo que para distancias largas debe hacer uso de una silla de ruedas.

“Ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró. Me salió sangre”, expresó al mostrar la herida que se hizo en el ojo además de una lesión en otra de sus piernas.