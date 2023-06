¿Cuánto cuesta ir al bar de Polanco donde Yulay denunció discriminación por su color de piel?

“Orgulloso de ser moreno. Siempre con sonrisa y cabeza en alto”, escribió el youtuber Yulay en Instagram, acompañado de una fotografía suya afuera de un popular centro nocturno de Polanco, donde denunció que le fue negada la entrada por su color de piel. Se trata del mismo establecimiento al que han acudido celebridades como Bad Bunny y Belinda.

Julio César Fuentes Cruz, conocido como Yulay, tiene 25 años y se ha vuelto popular por sus videos en YouTube donde hace hazañas como comer cucarachas o subir al Popocatépetl pese a la actividad volcánica.

A través de historias de Instagram, el influencer denunció que fue víctima de discriminación el pasado sábado 27 de mayo en “un antro en una zona bien fresona, que es Polanco, en Antara”.

Yulay fue a Ragga by Joy, donde dice que le negaron la entrada por su color de piel.

¿Qué le pasó a Yulay en Polanco?

“El día de hoy quiero alzar la voz, quiero contarles algo bien gacho que me sucedió el día sábado. Como diario y en toda la vida, sufrí discriminación, rechazo, por nuestro tono de piel y esta vez no hablo como Yulay, sino habló en voz de todos los mexicanos”, comentó el influencer en sus redes sociales.

De acuerdo con su relato, ese día fue a celebrar el cumpleaños de un amigo a Ragga by Joy Room Antara, donde su amigo tenía reservaciones.

Bad Bunny cantó en Ragga by Joy. (Foto: Instagram / @ragga_by_joy)

Ragga by Joy es un antro ubicado en Polanco. (Foto: Instagram / @ragga_by_joy)

“Al llegar te das cuenta de cómo te barre el cadenero”, explica, así que de inmediato esa persona le impidió la entrada. Luego de esperar un rato, le llamó a su amigo, quien salió para pedir que le permitieran entrar, pero un gerente no quiso sin razón aparente:

“Los cadeneros se lavaron las manos, hablaron con uno de los gerentes, me imagino que han de ser varios, y yo los veo de lejos, me empiezan a señalar, a ver de arriba hacia abajo y ahí me sentí ya como etiquetado, me sentí mal”.

El youtuber explica que no lo dejaron entrar a Ragga por su color de piel, ya que otras personas iban vestidas de una forma similar a la de él, con playera, pantalón y tenis:

“Nosotros nos vestimos bien chingón, nos pusimos nuestra playerita, nuestros zapatos, bien perfumados; neta íbamos con toda la actitud... (el gerente) sacó su paleta de colores y dijo ‘Sabes qué, este color no entra’ y pues ni modo. Sí sentí bien gacho”.

Yulay expuso en historias de Instagram que otras personas iban vestidas también de tenis y mezclilla y sí le permitieron entrar.

¿Cuánto cuesta ir a Ragga by Joy Room Antara?

Ragga by Joy es un bar lounge ubicado en Plaza Antara Polanco que forma parte de Grupo Cinbersol, el cual también es dueño de cerca de 10 restaurantes de especialidades, club de comedia, bares y discotecas. Este sitio ha sido visitado por celebridades como Bad Bunny y Belinda.

Hace unos meses, en diciembre de 2022, luego de sus conciertos en CDMX, el ‘Conejo Malo’ tuvo su ‘after party’ privado en Ragga by Joy, al lado de personalidades como Jowell, Rawl Alejandro, Danna Paola, Galilea Montijo, Kunno y Sofía Castro, hija de Angélica Rivera. No se permitió la entrada a nadie que no estuviera en la lista de invitados.

Además, en enero de este año, Belinda dio un breve espectáculo en el antro, ella fue la invitada especial de la noche.

Bad Bunny celebró un ‘after party’ de su concierto en CDMX en el antro de Ragga by Joy. (Foto: Instagram / @rauwalejandro / @alex.og95)

Belinda dio una presentación musical en Ragga by Joy. (Foto: Instagram / @zerogravitymx)

Ragga by Joy es un club nocturno en el que destacan las canciones en tendencia, el uso de colores neón que provienen de varias lámparas colgadas alrededor de la pista de baile y la barra de bebidas. Tiene un área de DJ y una zona VIP.

Las botellas rondan los tres mil pesos, aunque también hay cocteles por alrededor de 230 pesos; el establecimiento tiene una calificación de 3.4 estrellas en Google Maps con 195 opiniones, de las cuales algunas exponen que cobran obligatorio la propina y se quejan de que no se les permite el acceso a todas las personas, hay varios comentarios que refieren discriminación.

En reseñas de Tik Tok, usuarios reportan que la botella más barata tiene un precio de 2 mil 800 pesos y que al entrar se pagan 300 pesos de cover, también hay algunos boletos para eventos en ese rango.

Belinda fue invitada especial en Ragga. (Foto: Instagram / @ragga_by_joy)

Galilea Montejo y Sofía Castro se encontraron en el antro de Ragga durante el ‘after’ de Bad Bunny. (Foto: Instagram / @sofia_96castro)