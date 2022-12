Famosos que fueron a la fiesta de Bad Bunny en antro de Polanco: De Galilea Montijo a Danna Paola

La Ciudad de México se olvidó del frío con Un Verano Sin Ti en voz de Bad Bunny, quien ofreció dos conciertos en el Estadio Azteca y luego tuvo su ‘after party’ en la colonia Polanco.

El puertorriqueño culminó The World’s Hottest Tour con sus presentaciones en CDMX en medio de las polémicas que vivieron algunos de los fanáticos del ‘Conejo Malo’ debido a boletos falsos, clonados o confusiones que les impidieron entrar en esos shows donde estuvo acompañado de apariciones sorpresas de otros cantantes como Rawl Alejandro.

Después de haber interpretado sus mejores éxitos en el Estadio Azteca, Bad Bunny fue a Ragga by Joy para festejar su ‘after party’, un antro ubicado en Polanco en donde ‘San Benito’ cantó Neverita, El Apagón, Después de la playa y otros temas en un evento privado al que no se permitió el acceso a nadie que no fuera invitado, según dio a conocer el bar en sus redes sociales oficiales.

En la fiesta privada organizada por Spotify asistieron algunas celebridades del medio musical como Rauw Alejandro, Jowell y el productor Alexander Gargolas. Asimismo, una serie de personalidades reconocidas en el medio del entretenimiento.

¿Qué famosos fueron al ‘after party’ de Bad Bunny en CDMX?

Algunos famosos delataron su participación en el festejo de Bad Bunny por videos y fotografías que subieron a sus redes sociales.

Rauw Alejandro

El puertorriqueño Rauw Alejandro fue una de las celebridades destacadas en Ragga by Joy, ya que además fue invitado por ‘Benito’ para cantar ‘Punto 40’ en el Estadio Azteca.

A través de sus redes sociales, el cantante mostró varios momentos del evento, incluso grabó cuando el intérprete de Tití me preguntó tomó el micrófono, también se tomó fotografías con Jowell.

Aparte de ser parte del concierto de Bad Bunny, Rauw Alejandro fue a su ‘after’ en Polanco. (Foto: Instagram / @rauwalejandro)

Danna Paola

La mexicana Danna Paola vivió “una noche loca” al estilo de su canción XT4S1S: publicó un par de historias en Instagram durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca y luego en el antro del ‘after’ que estaba decorado por la ocasión con elementos del disco Un Verano Sin Ti.

La cantante fue vista en compañía de la influencer Wendy Guevara, de ‘Las Perdidas’.

Wendy Guevara y Danna Paola coincidieron en el ‘after’ de Bad Bunny en Polanco. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Galilea Montijo

La conductora de televisión Galilea Montijo también salió del Estadio Azteca y se fue al ‘after’. A través de redes sociales se pudo apreciar que la mexicana estuvo acompañada del maquillista profesional Alfonso Waithsman, el influencer Kunno y Sofía Castro.

Gracias a uno de los videos que compartió Galilea Montijo se pudo apreciar un ángulo diferente del momento en el que Bad Bunny se subió al escenario de Ragga a cantar.

Galilea Montejo y Sofía Castro se encontraron en el antro de Ragga durante el ‘after’ de Bad Bunny. (Foto: Instagram / @sofia_96castro)

Kunno

El influencer mexicano presumió su asistencia al concierto de Bad Bunny en el que dio una breve firma de autógrafos a sus fanáticos que estaban en el Estadio Azteca. Asimismo, Kunno compartió videos y fotografías bailando dentro de Ragga.

Eduardo Capetillo Jr.

El cantante Eduardo Capetillo Jr. (hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán) acompañó a Galilea Montijo, Kunno y ‘Las Perdidas’ en el antro.

El ‘after party’ de Bad Bunny tuvo como invitados a algunas celebridades mexicanas. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara y Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’

Las estrellas del video viral ‘Las Perdidas’, Wendy Guevara y Paolita Suárez, fue parte del ‘after’ de Bad Bunny.

A través de Instagram, las influencers conocidas como ‘Las Perdidas’ por un video viral de YouTube de hace unos años, compartieron instantes desu entrada a Ragga by Joy y los momentos que estuvieron en la pista de baila acompañadas de otras celebridades como Danna Paola.

Wendy Guevara también publicó videos del ambiente y algunos de los momentos en los que Bad Bunny se plantó en el escenario del antro a cantar.

‘Las Perdidas’ estuvieron presentes durante el ‘after party’ de Bad Bunny. (Foto: Instagram / @waithsman)

Sofía y Fernanda Castro

La actriz mexicana Sofía Castro y su hermana Fernanda, (hijas de la exprimera dama Angélica Rivera y José Alberto Castro) fueron otras de las celebridades en el ‘concierto privado’ del antro de Polanco.

Sofía Castro fue parte de las celebridades en el ‘after party’ de Bad Bunny en CDMX. (Foto: Instagram / @sofia_96castro)

José Eduardo Derbez

El actor y youtuber José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, tampoco faltó a esta fiesta que reunió a diversas personalidades del espectáculo y el Internet, se tomó algunas fotografías con la decoración del lugar.

Uno de los hijos de Eugenio Derbez, José Eduardo, fue al ‘after’ de Bad Bunny en la CDMX. (Foto: Instagram / @jose_eduardo92)

Chingu amiga y Yordi Rosado

La tiktoker ‘Chingu amiga’ se mostró emocionada por estar frente a Bad Bunny, “Me voy a desmayar sí o sí”, escribió en Instagram, además compartió una imagen al lado de Yordi Rosado, otro de los invitados.

Yordi Rosado y la influencer Suji Kim también estuvieron presentes en el ‘after’ de Bad Bunny en Polanco. (Foto: Instagram / @yordirosadooficial)

Kimberly Loaiza

La cantante Kimberly Loaiza fue una de las que publicó videos de Bad Bunny cantando en varios momentos de la fiesta, además de que asistió también al concierto del Estadio Azteca.