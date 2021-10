Kunno es nominado a los People’s Choice Awards como ‘Influencer Latino de 2021′

Hace unas horas, se dio a conocer la lista de nominados a los People’s Choice Awards, que reconocen a lo mejor de la industria del entretenimiento, llámese música, televisión, cine y, ahora, también hay una sección destinada a influencers y personalidad que nacieron en medio del boom de la era digital y las redes sociales, como YouTube y TikTok, principalmente.

La sorpresa para muchos fue el enterarse que Kunno, quien comenzara su popularidad en TikTok a partir del año pasado gracias a su famosa ‘caminata’, replicada por millones de usuarios en esta red social, está nominado a los People’s Choice Awards en la categoría ‘Influencer Latino de 2021′.

En esta categoría, Kunno compite con otros influenciadores como Alex Tienda, Calle y Poche, Carolina Dementiev, Daniela Nicolás, Karina Ramos, Santi Maratea y Sebastián Villalobos; será el público quien elija quién de estos ocho nominados será el ganador de este reconocimiento.

Publicación de Kunno en Instagram

‘QUIERO LLORAR! UNA BENDICIÓN MÁS Y TODO GRACIAS A USTEDES! Estamos nominados a Influencer Latino 2021 en los E! People’s Choice Awards’, compartió Kunno a través de Instagram acompañado de la imagen que hiciera pública su nominación como Influencer Latino del Año.

Además invitó a sus más de cinco millones de seguidores a votar por él, pues las votaciones están abiertas al público a partir de hoy, y agradeció a todos sus seguidores, pues gracias a ellos él se encuentra nominado para la próxima entrega de los People’s Choice Awards.

En los últimos meses, Kunno ha estado involucrado en situaciones que lo han llevado a ser tendencia en redes sociales y de alguna manera se han vuelto polémicas: la primera es cuando, a partir de la popularidad que generó en TikTok, comenzó a cobrar saludos en 1200 pesos mexicanos; sin emabrgo, explicó que él no lo hacía con malas intenciones.

Otra situación que ha generado polémica en torno a su persona son las declaraciones que hizo en torno a que él ya no se consideraba ‘tiktoker’: “Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”, dijo en una entrevista hace unas semanas.

A pesar de ello, Kunno ha logrado ser invitado a diferentes programas de televisión nacional y digitales; participó en la ‘Rosa de Guadalupe’, debutó como modelo en la Fashion Week de Nueva York el mes pasado y se ha lanzado como cantante con sencillos como ‘Tal Vez No’, ‘Crush’ y ‘QPS (Qué Perra Soy)’.

La ceremonia de premiación de los People’s Choice Awards se realizará el próximo 7 de diciembre a través del canal de televisión E!, en conjunto con la revista People, y en ella se reunirán algunas de las personalidades más influyentes y sobresalientes del medio.