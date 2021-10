Eliot Awards 2021: Conoce la lista de ganadores

La noche de este 21 de octubre se llevaron a cabo los Eliot Awards 2021, que premian y reconocen a lo mejor del mundo digital; influencers, cantantes, actores y hasta ‘tik tokers’ que con sus contenidos han logrado un impacto relevante en el publico y las redes sociales.

La primera edición de estos premios se llevó a cabo en 2015, con 55 nominados a lo largo de 11 categorías. El impacto de este evento fue tal que ahora, año con año, se llevan a cabo los Eliot Award para destacar a las personalidades y líderes más influyentes de Internet.

Este año la sede de reunión fue el Hotel Presidente de la Ciudad de México; la transmisión comenzó a las 20:00 horas a través del canal de YouTube Eliot Media Mx. Hubo 10 categorías que disputaban un ganador, además de dos premios especiales para personalidades sobresalientes de las redes sociales.

Publicación de Instagram de Eliot Media

Algo que caracterizaba a esta entrega de premios era que podían asistir los fanáticos de las personalidades nominadas, lo que lo convertía en toda una fiesta donde internet y seguidores convivían. Este año, al igual que el año pasado, por cuestiones de pandemia se tuvo que celebrar este evento de forma virtual, con presencia de algunos invitados de forma presencial.

Más de 40 influencers de ocho países diferentes se encontraban en las listas de nominados dentro de las 10 categorías que premiaron este año: Líder digital del año, Revelación del año, How to, Comedia, Better U, Storyteller, Best engager, Beat 4 like, Todos somos príncipes e Impacto positivo.

Dentro de los nominados encontramos personalidades destacadas de internet en el último año, entre las que resaltaron Kimberly Loaiza, Kenia Os, Paco de Miguel, Danna Paola, Kunno, Herly RG y Rod Contreras, por mencionar algunos.

LISTA DE GANADORES DE LOS ELIOT AWARDS 2021

-Líder digital del año: Danna Paola.

-Revelación del año: Kunno.

-How to: Daniela Hoyos.

-Comedia: Paco de Miguel.

-Better U: Roberto Martínez.

-Storyteller: Alex Tienda.

-Best engager: Sofía Castro.

-Beat 4 like: María Becerra.

-Todos somos príncipes: Leslie Mckenzie.

-Impacto positivo: Arturo Islas.

Feed de Instagram de Eliot Media

Además, se entregaron dos premios especiales en las categorías Premio Leyenda, que fue otorgado a Germán Garmendia, y el premio Streamers, que le entregaron a Juan Guarnizo.