¿Cuánto cuesta el saco Dior que usó el alcalde de Metepec para pedir disculpas?

El alcalde de Metepec, Fernando Flores, reapareció en redes sociales para ofrecer una explicación sobre el altercado ocurrido en el club deportivo La Asunción, donde fue captado en un altercado físico con un particular. Además de sus declaraciones, un detalle llamativo en su video fue el exclusivo saco Dior que portaba durante el mensaje en redes sociales.

En el video difundido por el propio edil, Flores aseguró que acudió al lugar tras recibir una solicitud de apoyo relacionada con un conflicto entre particulares. “Acudí a un llamado de ayuda por un conflicto”, afirmó, al tiempo que sostuvo que su actuación tuvo como objetivo preservar el orden y evitar una situación mayor.

El presidente municipal también reconoció que existen personas que consideran excesiva su intervención y ofreció disculpas por lo ocurrido. “Mi intervención se dio por un asunto entre particulares, y mi actuar fue así siempre con la finalidad de preservar el orden y la paz”, expresó en su posicionamiento público.

El saco Dior que destacó en el mensaje: ¿Cuánto cuesta la prenda de lujo que usó Fernando Flores?

Mientras las declaraciones del alcalde generaban reacciones encontradas, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la prenda que utilizó durante su mensaje.

De acuerdo con la tienda de venta de prendas de coleccionismo Novelsghip, se trata de un blazer de la colección Primavera-Verano 2024 de Dior identificado como Distressed Badge Double-Breasted Blazer, modelo 113C282A6053-C580. La pieza destaca por su diseño de doble botonadura y acabado en color azul oscuro.

De acuerdo con información de plataformas especializadas en artículos de lujo y reventa autenticada, la chaqueta tiene un precio actual de 2 mil 751 dólares, equivalente a poco más de 52 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual, aunque sin considerar gastos por envíos pero sí comisiones de venta y gastos por aduanas.

El modelo aparece además como una pieza de disponibilidad limitada y que, en el futuro, podría ser complicada de encontrar en el mercado. En este portal, solo está disponible una pieza en talla 46 y aseguran que es una pieza 100 por ciento autenticada por especialistas.

Este es el saco que viste el alcalde de Metepec (Foto: Novelship).

¿Qué ocurrió en el club deportivo La Asunción?

La controversia surgió después de que circularan videos en redes sociales donde se observa al alcalde ingresar junto con varios acompañantes a las instalaciones del club deportivo La Asunción.

Las grabaciones muestran momentos de tensión dentro del inmueble y una confrontación física contra un hombre que intentaba alejarse del grupo. En las imágenes también se aprecia la presencia de personas que acompañaban al edil durante el incidente.

Tras la difusión de los videos, Fernando Flores confirmó que estuvo presente en los hechos y defendió su participación bajo el argumento de que atendía una situación que consideró urgente. Asimismo, señaló que es socio del club deportivo donde ocurrió el altercado.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre alguna investigación oficial o denuncia relacionada con estos hechos. Mientras tanto, el alcalde aseguró que continuará con sus actividades institucionales al frente del gobierno municipal de Metepec.