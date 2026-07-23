Centros comerciales se nutren de estrategia selectiva

Son al menos 3 líneas de acción, que definen el camino seguido por los retailers para enfrentar el momento de crecimiento estratégico, que busca la rentabilidad de espacios que en los últimos años replantearon el ritmo de expansión histórica marcada por grandes.Se trata de un crecimiento menos masivo, pero preciso que traza la ruta a seguir para los 22 nuevos proyectos incluidos en el pipeline de la industria para 2026 y 2027.

Este dinamismo viene acompañado del surgimiento de locales que operan con estrategias distintas. Por una parte, se les rediseña como nodos logísticos para abastecer la necesidad del universo omnicanal y por otra, su integración a áreas comerciales que sirven al desarrollo de vivienda nueva ligada al nearshoring, una de las piezas fundamentales que nutre el dinamismo actual.

Sin embargo, el camino no termina aquí. En lo experimentado durante la primera mitad del año, destaca la inercia de usos, que está modificando el valor por m2.

Es producto del efecto creado por las flagship stores que fortalecen la llegada de marcas al reducir el riesgo de un local tradicional, así como los locales enfocados en generar experiencias y visibilidad.En el camino pueden verse también estructuras y usos distintos de las tiendas ancla y formatos como el entretenimiento que son grandes generadores de tráfico.

logística de última milla y atienden zonas habitacionales.

Un tercer polo es el rol que alcanzan los centros comerciales maduros, que han visto ampliar y transformar espacios con la finalidad de adaptarse a necesidades de los inquilinos cada vez más específicas.Así, lo que en un momento se vio como fenómeno temporal el surgimiento de las dark stores, es una realidad que llegó para quedarse, al igual que el enfoque de locales dirigidos al micro-fulfilment como nodo de última milla que demanda el e-commerce.

Todas son razones que en el ámbito de los centros comerciales bien posicionados, han dado cabida a ambiciosas ampliaciones como las que actualmente se realizan en proyectos como Antara, Pabellón Polanco y Plaza Americana Otay.

Como siempre, estas variables inciden en los precios. El Valle de México, que concentra 56% de la actividad comercial nacional, ha visto en corredores como Polanco precios superan los $37 dólares por m2, mientras que los valores promedio de Ciudad de México (CDMX) de locales pequeños de entre 21 a 60 m2 duplican las rentas en relación con lo que paga una ancla departamental de más de 400 m2.

Por lo anterior, el camino de los centros comerciales construidos y ubicados en corredores consolidados ha sido ampliar, densificar y reposicionar activos existentes.Todas son previsiones destacadas en los últimos días por reportes especiales de las plataformas Spot2 y Mac Arquitectos Consultores. La primera basada en la data generada en los spots integrados a su red, y la segunda con base en un análisis profundo sobre la información reportada por los principales jugadores institucionales con proyectos inmobiliarios comerciales.

Un último aspecto, que evidencia el momento presente son los usos y tipos de proyectos pronosticados como ganadores en el escenario actual.

Es un hecho que los corredores prime mantienen niveles altos de rentas ante la escasez de espacio, pero también lo que siguen buscando desarrolladores e inversionistas en el crecimiento con volumen mediante formatos de proximidad y usos mixtos.

Al cierre de primer trimestre del año de los 22 proyectos identificados en el pipeline, destacan los neighborhood centers con 13 proyectos que agregarán en los próximos meses un área bruta rentable al mercado de 157 mil m2 , mientras que con 6 desarrollos tipo community centers y sólo 3 en el segmento regional mall complementan la oferta nueva prevista.

Ante tal contexto, es una realidad cómo luego de ajustes en los niveles de ocupación, afluencias reducidas y proyectos pausados, el negocio del retail acelera respuestas de propietarios e inquilinos para mantenerse vigentes ante los cambios del consumidor.