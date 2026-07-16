Respuesta vertical

Nuestra última entrega comentamos sobre el déficit y desafíos que enfrenta la vivienda en Ciudad de México (CDMX) mercado donde la falta de nuevo producto ha ajustado en la oferta disponible las dimensiones, los precios y una recuperación pausada.

El resultado es evidente en el ritmo de desplazamiento de inventario, la mayor participación del mercado de rentas, un creciente avance de la vivienda usada y la destacada recuperación de precios, en especial en los corredores centrales.

Este movimiento ha sido acompañado de un número cada vez más importante de desarrollos verticales que buscan maximizar la rentabilidad, ubicar tickets accesibles al comprador, que ya rebasaron la barrera de los 90 mil pesos por m2 y hacer frente a la constante carencia de tierra rentable para el desarrollo.

Todas son respuestas que buscan sin lograrlo, una densificación con proyectos a la medida del comprador, en un movimiento ordenado del mercado.

Pero mientras eso sucede, la oferta actual en CDMX de 18 mil unidades, se agotará en menos de 20 meses, conforme a lo también señalado por Tinsa by Accumin Intelligence.

Así, lo que hoy sucede en corredores como Reforma, donde las rentas en vivienda vertical incrementaron en el último año 20% su valor, se ha reproducido en otros mercados como la zona metropolitana de Monterrey donde la oferta residencial vertical creció 300% en una década.

Esto representa, según datos de la misma firma de referencia, que los proyectos verticales pasaron de 85 a 211 concentrados en Monterrey y San Pedro.

Contrario a la prevalencia del desarrollo horizontal en el mercado regio, el fenómeno de la verticalización es mayor en segmentos residencial, residencial plus y luxury, donde en el lapso de referencia el crecimiento alcanzó 400%.

Desde la perspectiva de Accumin Intelligence, que lidera Justino Moreno, si bien la vivienda horizontal predomina en la zona metropolitana, el crecimiento vertical es una realidad donde las tendencias del mercado demuestran hogares más pequeños, cercanía a los sitios de trabajo, acceder a servicios en un mismo lugar y un mercado joven.En consecuencia, la inversión ha mostrado intensidad en la inversión reflejo de la inercia hacia este tipo de proyectos que conforman las nuevas dinámicas de vivienda.

Actualmente la mitad de los proyectos son considerados lo desarrollado en Monterrey y San Pedro Garza García, corresponden al segmento residencial con unidades que registran precios entre 3 y 6 millones de pesos.

El desarrollo de torres, sin embargo, buscan crear opciones para atender el aumento poblacional, la demanda de vivienda cercana y la integración a desarrollos de usos mixtos.

Ambos mercados reflejan una realidad que plantea múltiples desafíos ante la constante necesidad de vivienda, producto de la dinámica urbana de las ciudades y el crecimiento poblacional.