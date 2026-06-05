Alcalde de Metepec irrumpe en club con escoltas armados y golpea a un civil: ‘Acudía a un llamado de ayuda’

Fernando Flores confirmó que participó en la agresión a golpes a una persona dentro de un club deportivo.

Fernando Flores, alcalde de Metepec, Estado de México, irrumpió dentro de las instalaciones del club deportivo La Asunción acompañado de un escolta armado y se vio involucrado en una pelea a golpes contra un civil.

Videos en redes sociales muestran el momento en el que el edil, representante de la alianza PRI-PAN-PRD, junto con otros hombres, fuerzan la puerta del predio y segundos después golpean a una persona.

“Órale, cabrón”, se escucha mientras golpean a la persona, quien intenta huir hacia adentro del club.

Segundos después, el grupo donde estaba Fernando Flores dice “es este, es este”, y proceden a golpearlo, incluido el alcalde, mientras el personal del club les pide que paren y el hombre agredido intenta defenderse.

Fernando Flores da su postura luego de agredir a una persona en club deportivo

Tras los hechos, el alcalde Fernando Flores lamentó los hechos, y mencionó que intervino con el objetivo de atender una situación que supuestamente representaba un riesgo para la integridad de las personas involucradas.

“Acudí a un llamado de ayuda por un conflicto”, dijo, además de que se disculpó con quienes creen que su acción fue excesiva.

“Mi intervención se dio por un asunto entre particulares, y mi actuar fue así siempre con la finalidad de preservar el orden y la paz”, reiteró, además de que se puso a disposición de las autoridades en caso de ser requerido.

Se desconoce cuál era el problema que el alcalde de Metepec atendió a golpes, aunque sí mencionó que es socio del club deportivo.

Por ahora no existe ninguna investigación de las autoridades contra Fernando Flores ni denuncias relacionadas por ingresar con escoltas, ni por utilizar a guaruras armados para la confrontación.

El alcalde aseguró que continuará con su agenda institucional y trabajará en beneficio de las personas de Metepec, según un video presentado en sus redes sociales.

Con información de Quadratín.