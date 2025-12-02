(VIDEO) ‘¡Soy diputado aquí!’ Captan a Wblester Santiago, del PT, en presunto estado de ebriedad en Metepec

El legislador del PT discute e intenta agredir a un empleado, de acuerdo con un video difundido en redes. (Foto: Sistema de Información Legislativa / Quadratín México)

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, fue captado presuntamente en estado de ebriedad mientras mostraba una actitud violenta hacia trabajadores de seguridad de la plaza comercial Town Square, ubicada en el municipio de Metepec, en el Estado de México.

En un video que circula en redes sociales, se observa al diputado insultar y agredir a los empleados en el estacionamiento del centro comercial después de salir de la cantina ‘La 20′ junto a sus escoltas, de acuerdo con la publicación del periodista Carlos Jiménez.

La discusión habría iniciado después de que el legislador acusó a los guardias de seguridad de supuestamente robar dinero de su camioneta, afirmando que todos estaban coludidos para cometer el delito.

“¡Soy diputado federal, soy diputado de aquí...!“ se le escucha decir a Santiago Pineda en actitud retadora, mientras lanza insultos y gritos a los trabajadores.

Incluso, en un momento de la discusión, se observa que el diputado intenta golpear a uno de los guardias, pero uno de los escoltas lo detiene. Mientras eso ocurre, otro de sus acompañantes continúa confrontando a los empleados, a quienes les exige hacerse responsables del presunto robo.

Wblester Santiago causó destrozos y fue detenido en un alcoholímetro

Según publicaciones posteriores de Carlos Jiménez, el comportamiento violento y prepotente del diputado continuó después de su discusión con los guardias. Antes de abandonar la plaza, causó destrozos y lanzó un contenedor de basura por la escaleras eléctricas, según se observa en cámaras de vigilancia.

Santiago Pinea y sus escoltas también habrían roto conectores de autos y amenazado a empleados antes de retirarse.

En otro video compartido por el periodista este martes, se observa que el diputado también fue increpado por policías mexiquenses, quienes lo pararon en un alcoholímetro y se refirieron a él por su nombre.

- ¿Por qué me grabas, wey? - reclama el legislador.

- ¡Cálmate, Wblester! Te estamos hablando bien, fíjate como hablas - le responde uno de los oficiales de tránsito.

Sin embargo, no se precisa el día y la hora en la que ocurrió este hecho, o si se trató de la misma noche en la que el legislador acudió a la plaza comercial Town Square en Metepec.

Wblester Santiago Pineda es diputado del PT por el distrito 27 de Metepec en la LXVI Legislatura. Hasta la edición de esta nota, el legislador no ha compartido algún comunicado o pronunciamiento tras la difusión de estas grabaciones.

En tanto, Ariel Juárez Rodríguez, actual director de la Junta de Caminos del Estado de México, fue identificado como uno de los acompañantes del diputado que aparece en el video.