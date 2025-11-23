¡Desde la tercera cuerda!: Antonio Attolini, diputado de Morena, convierte informe en show de lucha libre

El informe legislativo de Antonio Attolini, diputado de Morena en Coahuila, se convirtió en un evento de lucha libre, mismo en el que el legislador se aventó desde la tercera cuerda de un ring en la Arena Coliseo Tony Arellano de Torreón.

“¡¿Qué está pasando?!; ¡¿Qué está haciendo el diputado?!; ¡¿Qué está haciendo el licenciado?!; ¡No lo creo!; ¡Lo va a hacer!; ¡Es el fin!; ¡Ganó el pueblo, ganó la cuarta transformación!“, gritó el narrador mientras Attolini se lanzaba al interior del cuadrilátero.

Tras caer ‘de panza’ sobre tres luchadores, el diputado de Morena se fue a una esquina del ring a celebrar, y de fondo sonó la canción Enter Sandman, de Metallica, como si fuera su tema de presentación, todo mientras de fondo había una pantalla que decía ‘Attolini’ con ‘fuego’ detrás.

Tras el informe legislativo del 20 de noviembre, las críticas sobre el show de lucha libre contra Attolini ‘estallaron’ en redes sociales, a lo que el morenista respondió y aseguró que era parte de su personalidad “de siempre”.

Tras críticas de periodistas como Joaquín López Dóriga, Attolini se defendió, así como a su trabajo en el Congreso local de Coahuila.

"El Antonio Attolini de siempre, Joaquín. Nunca te han gustado mis formas, se vale. Pero no hables de ‘ser pendejo’ enfrente de tanta gente, que puede que te salga mal el tiro.“

‘Román debe caer’: ¿Qué significa el mensaje de Attolini en su informe de resultados?

Uno de los aspectos más destacados durante su informe fue un mensaje que decía “Román debe caer” en las pantallas.

El mensaje sería en contra del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, a quien Attolini le presentará un juicio político y le llamó “el peor presidente municipal en la historia de Torreón”.

“Frente a casi mil personas y en una noche emotiva, hoy inicia la Revolución: ¡Román debe caer! No solo informamos lo que hemos hecho en el Congreso —la defensa del drenaje pluvial, la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones de Derechos Humanos y las respuestas que nos deben por el dinero perdido reportado por al Auditoría—, sino también que habremos de presentar la denuncia de juicio político en contra del peor presidente municipal en la historia de Torreón: ¡‘Robán’ Cepeda!“, escribió Attolini en redes sociales.

Antonio Attolini es uno de los principales impulsores del juicio político contra Román Cepeda. (X: @AntonioAttolini)

Attolini señaló a Cepeda de persecución y hostigamiento a finales de junio, además de que su administración presuntamente lo privó de la libertad, esto tras ser detenido saliendo del concierto de Luis Miguel. También lo acusa de corrupción y del presunto desvío de 66 millones de pesos del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento.