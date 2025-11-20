Diputado de Morena en la CDMX propone ‘impuesto saludable’ a papitas y chocolates

El legislador de Morena señaló que el impuesto a botanas y refrescos busca recaudar más de 5 mil millones de pesos al año en la CDMX. [Fotografía. Cuartoscuro]

Primero el aumento a los refrescos en el IEPS y ahora la comida ‘chatarra’ en la CDMX. El diputado de Morena, Fernando Zárate Salgado, presentó este jueves 20 de noviembre ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el Código Fiscal y crear un nuevo impuesto a la venta final de refrescos, botanas y bebidas alcohólicas.

La propuesta busca gravar productos como papitas, refrescos, chocolates, cremas de cacahuate o avellana, helados, paletas de hielo y otras botanas industrializadas. Zárate afirmó que se trata de un impuesto adicional y diferente al que ya se aplica actualmente a bebidas alcohólicas en los artículos 164 Bis 1, Bis 3 y Bis 4 del Código Fiscal de la CDMX.

El legislador de Morena señaló que el impuesto a botanas y refrescos busca recaudar más de 5 mil millones de pesos, recursos que se destinarán a fortalecer la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

“Vamos a recaudar más de 5 mil millones de pesos... para que se vayan a estos órganos de justicia y fiscalía y podamos resolver problemas profundos que tienen en la institución”, declaró el legislador desde tribuna.

El diputado explicó que esta propuesta tiene antecedentes en su trabajo legislativo. En 2014 impulsó un impuesto de 2 pesos por producto a refrescos y comida chatarra, basado en las recomendaciones de organismos como la ONU, el Banco Mundial y la OCDE.

“Fue la primera propuesta en el mundo para imponer impuestos a los refrescos y a la comida chatarra”, señaló.

Congreso de la Unión aprueba aumento al IEPS en refrescos

Esta iniciativa en la CDMX se presenta unas semanas después de que el Congreso de la Unión, como parte del Paquete Económico 2026, aprobó elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Además, las bebidas con edulcorantes no calóricos (como las versiones light o zero) también quedarán gravadas con 1.50 pesos por litro.

El gobierno federal argumenta que el aumento al IEPS tiene un enfoque de salud pública y busca reducir el consumo de productos con exceso de azúcar. Sin embargo, opositores advierten que la medida afectará directamente el bolsillo de las familias y podría impactar a los pequeños comercios.

Con estas medidas, tanto las autoridades de la CDMX como del gobierno federal buscan frenar el consumo de productos procesados y canalizar los ingresos fiscales a servicios públicos como salud y justicia.

De acuerdo con Statista, en 2025 el consumo de botanas saladas en México alcanzó los 10.9 kilos por persona, mientras que el mercado generó ingresos por 19 mil 747 millones de dólares en 2024.

El Laboratorio de Datos contra la Obesidad y la OMS alertaron sobre los riesgos del consumo frecuente de productos ultraprocesados ricos en sodio y grasas, los cuales contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.