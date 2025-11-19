Jorge Romero responde a Morena: ‘Contrato del PAN con joven no es por la marcha de la Generación Z’

El dirigente del PAN se pronunció en contra de la difusión del contrato y los datos personales de Edson Andrade, y criticó la exposición de su rostro y nombre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.[Fotografía. Cuartoscuro]

Luego de que Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, revelara un contrato por más de 2 millones de pesos con el que supuestamente la oposición financió la marcha de la Generación Z, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, reconoció que Edson Andrade Lemus tiene un contrato vigente con el partido en la Ciudad de México.

Sin embargo, el dirigente panista aseguró que ese vínculo laboral con el joven no está relacionado con la convocatoria a la marcha realizada el 15 de noviembre, la cual terminó en enfrentamientos entre policías y manifestantes a las afueras de Palacio Nacional.

Durante una conferencia de prensa, Romero Herrera explicó que el contrato de Andrade existe “desde hace un año” y está destinado a otros fines. Además, aseguró que Edson Andrade Lemus también tiene acuerdos con otras instituciones, incluso con Morena.

“Si bien lo tiene (el contrato) con el partido en la Ciudad de México, lo tiene desde hace un año y para fines de otro tipo. Me parece que las tiene con muchas más instituciones. Me parece que tiene contratos hasta con legisladores de Morena”, explicó Jorge Romero.

Jorge Romero critica a Morena y a Sheinbaum por difundir contrato

El dirigente del PAN también se pronunció en contra de la difusión del contrato y los datos personales de Andrade, y criticó la exposición de su rostro y nombre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ni a un delincuente le vulneras tanto la privacidad como lo ha estado haciendo quien se supone que debiera de ser una Jefa de Estado con los jóvenes que han cometido el pecado de manifestarse en este país”, afirmó.

Jorge Romero también expresó solidaridad con Andrade y consideró lamentable que el joven decidiera abandonar el país tras la revelación de su contrato. “Un joven de sentir ese nivel de acoso, de tener que anunciar que se va de su país por haberse manifestado...”, comentó al respecto.

Joven con contrato con el PAN anuncia que saldrá del país

Tras la publicación del contrato por parte de Morena, Edson Andrade afirmó en redes sociales que se vio obligado a salir de México debido a la exposición de sus datos personales y aseguró ser víctima de persecución política por parte del gobierno federal.

“La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum, mi contra, ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta”.

Andrade sostuvo que el contrato con el PAN no está relacionado con contenidos políticos ni con su opinión personal, sino con la producción técnica de materiales institucionales. Negó también haber recibido grandes cantidades de dinero.

“Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo”.

Sobre su filiación partidista, Edson Andrade aseguró que no pertenece a ningún instituto político. Explicó que no ocupa cargos públicos ni tiene vínculos familiares con políticos o empresarios. Se describió como un joven que proviene de un entorno humilde y que decidió alzar la voz ante la situación del país.