Luisa Alcalde exhibe a influencer: ¿Quién es Edson Andrade, impulsor de la Marcha de la Generación Z?

El joven Edson Andrade anunció que se va del país después de la publicación de un contrato con el PAN (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Edson Andrade, influencer políticamente activo e impulsor de la reciente Marcha de la Generazión Z, fue ‘exhibido’ por Morena, específicamente por parte de Luisa María Alcalde, presidenta del partido.

Por medio de sus redes sociales, Alcalde dio a conocer un documento en el que se se puede observar presunta financiación por parte del PAN, por poco más de 2 millones de pesos, en 12 pagos mensuales; en enero de 2026 sería el último de ellos.

Alcalde le reprochó de haberse autodenominado ‘apartidista’: “Qué coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero señaló que a la oposición solo le faltaba la violencia”, sentenció en su publicación por medio de X.

En el documento que publicó Alcalde, se le nombra a Andrade como “prestador de servicios”, específicamente con un puesto en la “estrategia digital y gestión de redes para PAN CDMX”. Además, en la propia foto se ventilan datos personales como CURP o domicilio. Al final, está su firma junto con la del maestro Óscar Agüero Zúñiga, representante del Comité del PAN.

¿Quién es Edson Andrade, impulsor de la Marcha de la Generación Z?

Edson Andrade es un creador de contenido en redes sociales, con bastante actividad mediante sus cientas. De acuerdo con su perfil de X, es abogado por la UNAM y se describe ideológicamente como “liberal en lo conservador, económico en lo social".

Previamente, el joven subía contenido relacionado con viajes y su estilo de vida. Sin embargo, desde hace algunos meses, ha dado un cambio radical y, actualmente, se centra en su crítica para política, principalmente hacia el gobierno de México.

Durante las pasadas elecciones presidenciales 2024, realizó varias publicaciones incentivando a las personas, y principalmente jóvenes, a votar. Asimismo, se mostró crítico en su momento con temas como la Reforma al Poder Judicial y otros tópicos.

A inicios de noviembre, usando la bandera de One Piece como estandarte y con la canción Gimme tha Power, se unió al movimiento de la Marcha de la Generación Z, además de que se quejó de partidos políticos en general y personas que no pertenecen a la Generación Z por ‘colgarse’ de la causa.

Previo a la marcha, denunció ‘intimidación’ por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y amenazas contra él y su familia en las horas previas.

Edson Andrade anuncia que se marcha del país

Poco después de la publicación de Luisa María Alcalde, Andrade aseguró que se veía expuesta su seguridad y datos personales, por lo que ahora era “blanco del crimen” y tendría que abandonar el país.

Andrade confirmó que trabaja para el PAN pero con “la producción de contenidos institucionales” en los que no sale, y que explica que tampoco trabaja solo. “Nos pagan por trabajar”, aseguró.

“Me duele profundamente dejar a mi familia y a mi hogar pero, ¿qué opción tengo? Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme”, expresó.

Andrade se dijo orgulloso de su trabajo, el cual asegura no está relacionado con sus opiniones personales, y se calificó como “un joven que ha venido desde abajo (...) que alzó la voz”.