Cruz ‘N’ es vinculado a proceso por violencia familiar vs. Alicia Villarreal: ‘No significa que soy culpable’

Cruz Martínez fue denunciado por Alicia Villarreal en febrero pasado. Este miércoles lo vincularon a proceso.

Esta parece la semana de conflictos legales de famosos, aunque no todos corren con la misma suerte. Después de que Nodal no enfrentará cargos, el productor musical Cruz ‘N’ fue vinculado a proceso por presunta violencia familiar.

Un Juez de Control de Juicio Oral Penal de Nuevo León determinó que había elementos suficientes para imputar al productor musical, quien tiene un plazo de dos meses para la investigación complementaria; el proceso lo llevará en libertad.

Lo anterior derivado de una disputa legal entre él y la cantante Alicia Villarreal, quien lo señaló de conductas violentas, además de otros cargos que ya fueron desestimados.

Alicia Villarreal vs. Cruz Martínez: ¿Qué pasó en la audiencia?

Después de un largo proceso legal, este 19 de noviembre se llevó a cabo una audiencia que, inicialmente, se realizaría en el Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, donde ambos compartían la residencia en la colonia Cumbres.

Al final, los abogados de los famosos se reunieron vía Zoom con las autoridades para determinar qué procedía legalmente en el caso, con una carpeta de investigación iniciada en febrero.

La cantante Alicia Villarreal señaló a su expareja de violencia familiar. (Cuartoscuro / Tercero Díaz)

La fiscal Diana Leticia Escobar Rocha determinó que los elementos de prueba eran suficientes para vincular a proceso a Cruz Martínez por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, psicológica y económica, en perjuicio de Alicia Villarreal.

A la vez que se dio el plazo para investigación complementaria, se impusieron medidas cautelares que el exintegrante de Kumbia Kings debe cumplir, como:

Tiene prohibido acercarse a Alicia Villarreal

Se le prohibió acudir a los lugares que frecuente la víctima

Debe presentarse a firmar cada quince días un documento a la Fiscalía.

Declaraciones de Cruz Martínez tras vinculación a proceso

Después de su audiencia en donde recibió una sentencia preliminar, Cruz ‘N’ compartió en redes sociales un comunicado en conjunto con sus representantes legales en el que asegura que, pese a la vinculación a proceso, luchará por demostrar su presunta inocencia.

“Un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que – solamente – autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación (…) pues contaba con la información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar”, explicó el productor musical vinculado a proceso.