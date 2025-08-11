Arrestan a Pee Wee en EU: Esto sabemos de la detención del excantante de Kumbia Kings

El cantante Pee Wee fue detenido en Estados Unidos presuntamente por conducir un vehículo bajo los influjos del alcohol.

El exintegrante de Kumbia Kings ya tiene antecedentes bajo el delito de manejar en estado de ebriedad, la primera de ellas fue en 2024.

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, el intérprete de ‘Chiquilla’ fue arrestado el pasado 10 de agosto alrededor de las 10:00 p.m. en la zona de Edimburg, Texas, Estados Unidos.

Carlo Uriel informó en una publicación de X que el equipo legal de Irvin Salinas Martínez, nombre real del cantante Pee Wee, se encuentra en el proceso de la búsqueda de una liberación bajo fianza, sin revelar más detalles acerca del monto que deban pagar.

El periodista informó que tuvo acceso al expediente legal de Pee Wee, donde vio que es su segundo arresto por DWI (Driving While Intoxicated) que significa “manejar mientras está intoxicado”.

La primera ocasión que el cantante fue detenido por conducir en estado de ebriedad fue en enero de 2024, cuando viajaba de una reunión a su domicilio, informó su manager Pepe Rincón, declaraciones compartidas por Uriel en su cuenta de X.

¿Qué fue de Pee Wee tras su salida de Kumbia Kings?

Pee Wee es un cantante que inició su carrera musical cuando tenía alrededor de 15 años, momento en el que se integró a Kumbia Kings por invitación de A.B Quintanilla, hermano de Selena.

Pee Wee es el intérprete de diferentes éxitos del grupo donde se integró Cruz Martínez, exesposo de Alicia Villarreal, y entre ellos destacan las siguientes:

‘Chiquilla’

‘Sabor a chocolate’

‘(Na Na Na) Dulce niña’

‘Speedy González’

En 2006 el grupo se desintegró por diferencias entre los integrantes, y A.B. Quintanilla fundó Kumbia All Starz, donde se llevó a Pee Wee como vocalista.

Pee Wee continuó con una carrera como solista luego de su salida de Kumbia All Starz. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

Dos años después se separó de ellos para iniciar una carrera como solista y en 2009 lanzó su primer sencillo llamado Cumbaya y posteriormente su disco debut Yo soy.

En 2016 lanzó su último álbum titulado El Peewee y desde ese entonces solo publicó EP’s y sencillos, uno de ellos fue la canción ‘Más que sexo’, que presentó en la estación del Metro Zapata en el transbordo con la Línea 12 en 2020.

El lanzamiento más reciente del cantante mexicano estadounidense es una versión del villancico ‘Mi Burrito Sabanero’, compartido en 2024.

Durante el lapso que no creó nueva música, tuvo proyectos de actuación como el de la telenovela Camaleones, donde compartió crédito con la cantante Belinda.

Pee Wee se integró a la gira de los 90’s Pop tour, junto a grupos como Flans, Magneto, Kabah con Federica Quijano, bajo la producción de Ari Borovoy, excantante de OV7.

De acuerdo con su perfil de Spotify, al mes tiene poco más de 77 mil oyentes y sus canciones más escuchadas son