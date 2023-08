Pee Wee defiende a Yahritza y su Esencia: ¿Qué otros artistas han abogado por el grupo?

Una de las polémicas más sonadas en lo que va del mes se derivó de las declaraciones que el grupo Yahritza y su Esencia hizo sobre la comida mexicana y lo que nos les agradaba de la capital mexicana, por lo que fueron objeto de críticas y hasta memes.

Aunque muchos ‘los tundieron’ por referirse únicamente sobre lo que no les gusta de México, hubo otros que defendieron a los hermanos Martínez, quienes son originarios de Washington, Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran cantantes y diversas personas que forman parte de la industria del entretenimiento en México; incluso algunos de ellos originarios también del país vecino.

Yahritza y su Esencia es un grupo originario de Estados Unidos. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

Pee Wee defiende a Yahritza y su Esencia

El vocalista de los Kumbia Kings es uno de los que más recientemente ha salido en defensa del trío de hermanos, pues considera que la crítica fue muy dura para ellos, sobre todo por su edad.

“No me los ataquen tanto, porfa no me los ataquen tanto. La verdad es que son unos niños de 15 años. Yo viví ese proceso también (…) soy nacido, de hecho, en el estado de Washington de donde son ellos, tengo familia ahí en Yakima (…) Voy frecuentemente, entonces entiendo perfectamente bien la cultura de donde son”, dijo en primera instancia.

Además de que mencionó que los entiende porque, en los inicios de su carrera también se le complicaba hablar español, la banda apenas está iniciando su trayectoria artística, por lo que Pee Wee pide comprensión para ellos.

PeeWee defendió a Yahritza y su Esencia. (Foto: Instagram / @peeweemusic)

“Son chavos que están empezando a vivir en este mundo del espectáculo, de entrevistas y todo (…) siendo que el español no es su primer lenguaje, pues se les complica. Yo creo que las intenciones no eran malas, además fueron honestos”, dijo el cantante de ‘Mi dulce niña’.

Otros artistas que han defendido las declaraciones de Yahritza y su Esencia

Las declaraciones que hicieron los jóvenes de 16, 18 y 25 años provocaron comentarios divididos. Y aunque muchos tomaron a mal lo que dijeron en algunas entrevistas, hubo quienes dijeron entenderlos y pidieron más empatía por los jóvenes.

Mario Bautista

El reconocido cantante e influencer fue abordado por la prensa en días pasados y le preguntaron su postura con respecto al tema.

La respuesta de Bautista fue que, a pesar de tener culturas y gustos diferentes, lo cierto es que todos los seres humanos, sean de donde sean, somos iguales, por lo que debería haber más respeto entre nosotros.

“Lo más importante es que somos humanos, es que estamos juntos como equipo, porque muchas veces este tipo de cosas nos dividen. (…) He viajado un chorro y me he dado cuenta de que todos somos lo mismo, solo con diferentes culturas, diferentes tradiciones. Somos una gran familia y nada, estas cosas pasan, ni modo”, aseguró.

Mario Bautista defendió a Yahritza y su Esencia. (Foto: Instagram / @mariobautista)

Carlos Ballarta

El comediante Carlos Ballarta, quien en el pasado habló sobre ‘Chespirito’, defendió a Yahritza y su hermano Jairo, señalando que gran parte de la (des)información que tienen sobre México y cultura es gracias a sus padres, quienes no les inculcaron sus raíces mexicanas ni el orgullo a su país.

“Lo de Yahritza y su Esencia demuestra algo que sabemos en México desde hace mucho: el desdén de algunos mexicoamericanos (no todos) por el México de sus padres. ‘Ser mexicano’ en Estados Unidos les da identidad, en México no. Considero es culpa de la educación que les dieron, no tanto de ellos”, dijo en un primer tuit.

Tuit de Carlos Ballarta. (Foto: Captura de pantalla)

“Los ataques racistas salen sobrando. Yahritza tiene 15 años - ¿dónde verga están sus padres para orientarla en entrevistas? Como si la farándula fuera algo que puede manejar una adolescente. El morrillo que dijo lo de ‘chicken’, lo mismo - ES UN MORRO”, agregó en su hilo de Twitter, ahora X.

Toñita

A la que también abordaron algunos medios de comunicación y le preguntaron sobre el tema fue a la cantante Toñita, originaria de Veracruz, quien al igual que Pee Wee señaló la falta de experiencia que tienen los jóvenes.

Toñita defendió a Yahritza y su Esencia. (Foto: Instagram / @tonitamusic1)

“Si algo tenemos en México es la gastronomía mexicana que está deliciosa. Tan solo, creo yo, que son niños que no tienen la experiencia, acuérdense que (su fama) fue un golpe de la nada, están chavitos, todos cometemos errores, yo cometí tantas tonterías cuando estaba chavita porque no sabía moverme en el medio”, dijo la exparticipante de La Academia.

Ed Maverick

Al igual que Ballarta, el cantante utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su opinión sobre las críticas que recibieron los hermanos Martínez, citando un tuit y posteriormente dando su opinión.

Tuit de Ed Maverick. (Foto: Captura de pantalla)

“No sean impulsivos, importa más cuidar de nuestrxs hermanxs que unos cuantos likes o quedar como un wey ‘cool’ en internet junto a otros chaquetos. ¿No les gusta? No consuman. ‘Odiarles’ también es consumo”, dijo en primera instancia.

Posteriormente empezó a citar algunos puntos del tuit citado e incluso a comparar la situación con lo que él vivió en el pasado, pues recibía múltiples críticas a través de redes sociales.