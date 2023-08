¿Grupo Frontera hizo un Yahritza? Hablan sobre la comida mexicana y lo que les gusta

¿En qué se parecen Grupo Frontera y Yahritza y su Esencia? Ambos son grupos de música regional mexicana originarios de Estados Unidos, comparten una canción llamada ‘Frágil’, misma que AMLO recomendó en una mañanera, y ahora, ambas hablaron sobre la comida mexicana.

Hace una semana, Yahritza y su Esencia se hicieron virales por una serie de declaraciones que hicieron sobre México y su gastronomía, donde aseguraban que no les gustaba, y que la comida de Washington (de donde son ellos) les gustaba más.

Ahora, fue el turno de Grupo Frontera de compartir sus gustos culinarios mexicanos, aunque de una forma menos polémica que el primer grupo.

El último lanzamiento de Grupo Frontera fue el álbum 'El Comienzo'. (Foto: Instagram / @grupofrontera)

¿Qué dijo Grupo Frontera de la comida mexicana?

En un episodio de Escorpión al volante, del personaje El Escorpión Dorado, estuvieron como invitados los integrantes de Grupo Frontera, quienes platicaron sobre distintos temas, y entre ellos abordaron la polémica de los originarios de Washington.

“No somos ni de aquí ni de allá, somos tex-mex. Nosotros sí somos muy mexicanos”, iniciaron los cantantes, quienes después recibieron un comentario del Escorpión Dorado en referencia a los hermanos Martínez.

“¿Qué es lo que comes tú allá? ¿Puro ‘chicken’? ¿O a ti sí te gusta la comida mexicana?”, les preguntó. Ante aquel cuestionamiento, Grupo Frontera no pudo evitar soltar una carcajada, pues se hacía referencia a las declaraciones de Jairo, uno de los hermanos.

Grupo Frontera es una de las agrupaciones de música regional mexicana más populares en la actualidad. (Foto: Instagram / @grupofrontera)

“¿Cómo se llamaba lo que comíamos, Carlos? Pambazo”, dijo el vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís. “Esos están medio culeros”, insistió el personaje interpretado por Alex Montiel. “La salsa que venía, picaba con madre, estaba bien perra”, agregó el cantante.

Posteriormente empezaron a hablar de más comida, sobre todo de las quesadillas y el eterno debate entre distintas regiones de México sobre la elaboración de este antojito mexicano.

“¿Si hay diferencia o no entre los diferentes lugares de la República Mexicana? ¿En qué sentido?”, preguntó ‘el Escorpión’.

“Aquí la quesadilla no tiene queso, eso no lo entiendo, la verdad. Lleva ‘quesa’ en el nombre, debe llevar queso. Me trajeron una quesadilla y me dijeron: ‘Es una quesadilla con queso’, no…” compartió ‘Payo’ Solís, de ascendencia mexicana.

¿Qué dijo Yahritza y su Esencia sobre la comida mexicana?

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, señaló Armando, el mayor de los hermanos Martínez, en una entrevista.

Yahritza y su Esencia es un grupo originario de Estados Unidos. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

“Para mí también es la comida (lo que no me gusta) porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, agregó Jairo.

Las declaraciones de los jóvenes fueron suficientes para ser sumamente criticados en redes sociales.