PERFIL: ¿Quién es Luis Ángel ‘El Flaco’, cantante y exvocalista de Los Recoditos?

En días pasados, el cantante Luis Ángel ‘el Flaco’, exvocalista de Los Recoditos, confirmó el fallecimiento de su hija María Fernanda, quien murió ahogada en el mar de playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa a los 21 años.

“Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos”, dijo primeramente.

Después de velarla, el intérprete escoltó la carroza en una camioneta con su logo, según reportó Telemundo. Posteriormente la joven fue enterrarla en un panteón de Sinaloa. Días después, el cantante manifestó su sentir tras la pérdida de su hija.

“Quisieras gritar, llorar, quisieras enterrarte. Quisieras que te hubiera pasado a ti, pero no es así (...) Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no solo fue un susto, mi hija se fue y dejó un vacío muy cabrón aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, explicó el cantante.

Luis Ángel ‘El Flaco’ confirmó recientemente la muerte de su hija María Fernanda. (Foto: Twitter / Instagram / @luisangelelflaco)

¿Quién es Luis Ángel ‘El Flaco’?

Luis Ángel Franco Rivera, conocido artísticamente como ‘El Flaco’, es un cantante de música regional mexicana originario de Mazatlán, Sinaloa. Actualmente tiene 36 años.

Desde que era pequeño sabía que quería desempeñarse en la música, y mostró habilidades para interpretar géneros regionales mexicanos. Entre sus influencias musicales se encuentran Vicente Fernández y otros artistas.

Estudió en la Escuela de Artes de Culiacán, y cuando cumplió 15 años se unió a Banda Gallo, con la que dio sus primeros pasos profesionalmente dentro de la música.

Hacia 2003 se integró a la banda Los Recoditos como vocalista, y dentro de la agrupación se consolidó como uno de los cantantes de música grupera predilecto de cientos de fans. Luis Ángel duró alrededor de 13 años en dicha agrupación.

Luis Ángel 'El Flaco' es un cantante de música regional mexicana. (Foto: Instagram @luisangelelflaco)

Entre los éxitos que tienen Los Recoditos con la voz de ‘El Flaco’ están ‘Ando bien pedo’, ‘Me sobrabas tú' y ‘Cuando te entregues a él’, por mencionar algunos.

Sin embargo, en 2016 Luis Ángel ‘El Flaco’ decidió dejar la agrupación para iniciar una exitosa carrera como solista, pues actualmente tiene más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify. Entre sus temas más escuchados están:

‘Hasta la miel amarga’

‘Y si se quiere ir’

‘Me toca retirarme’

‘Piensa en mí’

También ha realizado colaboraciones con diversos artistas como Grupo Firme, con quienes se ha dejado ver en más de una ocasión.