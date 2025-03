Ari Borovoy asegura que integrantes de OV7 ‘lo traicionaron’, esto sabemos del conflicto

El conflicto de Ari Borovoy y los integrantes de OV7 continúa, pues ahora el intérprete de ‘Te quiero tanto’ acusó una traición de sus excompañeros.

El grupo de pop OV7 se reencontró en 2023 para una gira que culminó con un concierto en la CDMX en diciembre y desde entonces están distanciados.

El productor musical Ari Borovoy señaló a la cantante Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel como “traidores”.

OV7 dio su último concierto en diciembre de 2023. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Ari Borovoy de exintegrantes de OV7 a quienes acusó de traición?

Ari Borovoy aseguró que tres de los excantantes de OV7 lo traicionaron desde “hace 5 años” y el suceso lo catalogó como el segundo momento “más difícil de la vida”.

“El segundo momento más fuerte de mi vida fue la traición de tres amigos muy queridos de OV7, dicen que la traición de un amigo es más cabrona que un enemigo, lo cuento por primera vez, ya no tengo por qué no decirlo cruzaron líneas que no se debían cruzar, hay códigos que no se respetaron, me dolió mucho las cosas en ese caso”, dijo el productor musical en una entrevista a Miguel Layún para su canal We are brave.

El intérprete de ‘Aum aum’ dijo que se aprovecharon de su silencio porque los fans no están preparados para saber lo que en realidad pasó: “Encima de todo hay muchas cosas que no son verdad y se aprovecharon de que no abrí la boca, no lo hacía porque la realidad es cabrona. Los fans del grupo no saben, no deben ni están preparados para saber lo que sucedió”.

Ari Borovoy reveló que el pleito con los cantantes de OV7 inició desde hace 5 años, pero no especificó el motivo.

Ari Borovoy era cantante de OV7. (Foto: Instagram @ariborovoy)

Mariana Ochoa explica el motivo de la pelea con Ari Borovoy

El grupo 0V7 se separó en 2003, pero en 2010 regresaron con un nuevo álbum, sin embargo, fue hasta 2022 cuando retomaron los tours musicales.

En ese año se integraron a la gira de los 90’s Pop Tour, pero también ofrecieron conciertos en CDMX y en el interior de la República Mexicana, siendo el último en la Arena Ciudad de México el 14 de diciembre de 2023.

Mariana Ochoa dijo que tuvo diferencias con Ari Borovoy y aunque intentó reconciliarse con él, nunca aceptó platicar al respecto.

“No tuvo la humildad de decir ‘me equivoqué’, pasó la pandemia, se nos cayó la gira, el contrato terminó, pero cuando pensé que limaríamos asperezas, ni siquiera me dirigió la palabra (...) fingía que hablaba por teléfono aunque yo llegué a preguntarle por su familia o hacerle plática”, dijo la excantante de OV7 en una entrevista para Yordi rosado en 2024.

Ochoa agregó que el pleito fue a consecuencia de que Ari Borovoy decidió cancelar la participación de los intérpretes de ‘Shabadabada’ en los 90’s Pop Tour sin consultárselos:

“Lo intenté seis meses, hice to lo que pude, lo perdoné, pero si su soberbia no pasa por la puerta, pues, llégale compadre, no me constaba ni un hola y ni siquiera volteaba a verme (...) Yo lloré cuando me enteré de que nos bajó a la fuerza del 90’s Pop Tour y aunque teníamos un contrato, él lo dijo públicamente sin consultarnos”.