Ari Borovoy aclara si ‘peleará’ por diputación; Sergio Mayer lo aconseja

Después de que Ari Borovoy, generara polémica tras subir a sus redes sociales un video en donde hablaba de sus aspiraciones para contender como diputado en las próximas elecciones, se dio a conocer la verdadera razón detrás del anuncio: hacerle promoción a Garibaldi como invitados especiales para el 90′s Pop Tour en la Arena Ciudad de México.

En medio de su gira de treinta años con OV7, el director de Bobo Producciones agradeció a sus seguidores por su apoyo por más de 3 décadas y aseguró que quería lograr una meta más en su carrera bajo el slogan “Ari Borovoy, contigo yo sí voy” y el hashtag #AriDiputado. Inmediatamente comenzaron a surgir memes.

Sin embargo, poco después volvió al mismo medio para subir la continuación de su video, en donde es interrumpido por los integrantes de Garibaldi, comandados por Sergio Mayer y Charly López.

“Tras mi pronunciamiento político y una cantidad EXTRAORDINARIA de comentarios, un mensaje para todos ustedes. Ari Borovoy, contigo yo si voy, pero al @90sPopTour. ¡BIENVENIDOS @GaribaldiLive!”, aclaró.

“¿Pero de qué estás hablando? No tienes idea en lo que te vas a meter, olvídate de esto”, le dijo Sergio Mayer, quien es también exdiputado. La agrupación se presentará como marco de la quinceava fecha del espectáculo el próximo 16 de junio junto a Magneto o Kabah, entre algunas otras bandas.

El mensaje original de Ari Borovoy

Después de afirmar que sus padres le enseñaron a seguir sus sueños y darle su reconocimiento a quienes han seguido su trayectoria desde los nueve años es que Borovoy se sentó detrás de un escritorio.

“Este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes”, expresó.

Tras comentar que contendería para diputado pidió apoyo para conseguir el objetivo. “Hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”.