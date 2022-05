‘Quiero representarte a ti’: Ari Borovoy, de OV7, buscará una candidatura como diputado

En medio de la gira de la agrupación OV7 por sus treinta años en la industria musical tras arreglar sus problemas con Ari Borovoy, el cantante anunció sus intenciones de inmiscuirse en la política al buscar ser elegido como diputado para las próximas elecciones, por lo que pidió el apoyo de sus seguidores.

“Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos. Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos”, explicó a través de un video difundido en sus redes sociales.

Bajo el slogan “Ari Borovoy, contigo yo sí voy” es que el director de Bobo Producciones pidió crear el hashtag #AriDiputado para apoyarlo, aunque aún no revela con qué partido político buscará representar a la ciudadanía ni en qué estado tiene pensado postularse.

Las palabras de Ari Borovoy

En su video de casi minuto y medio, el intérprete de ‘Te quiero tanto, tanto’ se mostró sentado en su oficina para dirigirse a su público. Su mensaje dio inicio con el agradecimiento hacia quienes lo conocen desde hace más de tres décadas, pues recordó que cuando inició su carrera tenía tan solo 9.

“Has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido, me has acompañado en los momentos más duros y también en los momentos más excepcionales de toda mi carrera, siempre con la mejor intención y, sobre todo, comprometido con lo que más me ha apasionado hasta el día de hoy y en todas las facetas de mi trayectoria”, argumentó.

Asimismo, confió que desde que tiene uso de razón sus padres le enseñaron a perseguir sus sueños y metas, además que le hicieron ver que nada es imposible.

“Este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes”, añadió.

El hombre detrás del proyecto 90s Pop Tour finalizó asegurando que está listo para afrontar este reto como diputado ya que ha representado a muchos talentos. “Contenderé para diputado este año. Hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”.