Erika Zaba: ¿Qué le pasó a la cantante de OV7 que ahora usa silla de ruedas?

En diciembre, OV7 le puso fin a una larga historia musical, que durante esos años tuvo pausas, pero esta vez aseguraron que es definitivo. Los integrantes tienen planes distintos que ya no empatan con el ritmo que exigía la agrupación. Desde entonces Erika Zaba se dedicó a disfrutar a su familia, sin embargo, sorprendió a sus seguidores al aparecer en silla de ruedas.

¿Cómo fue el accidente de Erika Zaba?

La cantante de 45 años mantiene una de sus piernas inmovilizada y se desplaza en silla de ruedas debido a una lesión. Para evitar especulaciones sobre su estado de salud, Zaba reveló qué le pasó en sus últimas vacaciones junto a su familia en Vail, Colorado.

“Me rompí el pie izquierdo con Emi (su hijo) en plena montaña, y la verdad es que ha sido un proceso difícil. Porque, por supuesto, lo primero que piensas es: ‘¿Por qué me pasa a mí?”, dijo en redes sociales.

Erika descansó totalmente y esperó a sentirse más tranquila para compartir los hechos diez días después: “Al segundo día de esquiar me caí, me atoré en la nieve, habían sido días muy nevados, me caí del lado y oí: ‘crack’. Sí me dolió, grité en ese momento”.

Aunque, dice, han sido días difíciles en recuperación porque tenía planes de viajar con su familia, prefiere ver el lado positivo del accidente: “Creo que las cosas siempre suceden por algo, no nada más es una distracción, no nada más es porque pasa, siempre he creído que a veces los mensajes del universo, de la vida, de tus angelitos vienen en envolturas no muy agradables”.

Erika Zaba dijo que pasó varios días con frustración por el accidente que sufrió en Vail. (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué lesión tiene Erika Zaba?

La intérprete de ‘Enloquéceme’ dijo que el médico le diagnosticó una fractura de peroné y de momento no requiere operación, pero su mejoría depende de qué tanto respete las indicaciones. “No es necesaria operación sino esperar, esperar a que suelde solito y no moverme para nada, porque está la fractura, se rompió el hueso pero no se salió de su lugar”, explicó.

Erika dijo que su pie estará inmovilizado por tres semanas porque el riesgo es alto debido a que “se puede llevar ligamentos, tendones y entonces sí es operación con clavos y la recuperación es completamente diferente”.