Alicia Villarreal detalla su relación con Cruz Martínez previo a denunciar agresión: ‘Me agarró por la espalda’

La cantante mexicana Alicia Villarreal dio a conocer más detalles de su relación con su expareja Cruz Martínez, a quien denunció de violentarla.

En entrevista con el presentador Gustavo Adolfo Infante, la señal de auxilio de Alicia Villarreal en pleno concierto fue uno de los temas que abordó la intérprete de música regional mexicana.

En febrero pasado, Villarreal hizo una señal de auxilio por violencia de género sobre el escenario en la Arena Heroica de Zitácuaro en Michoacán.

Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos en febrero de 2025. (Foto: Captura X)

Se habló de un posible inicio de proceso de divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez luego de que la cantante diera a conocer que fue víctima de una infidelidad por parte del músico y productor que formó parte de la agrupación Cumbia Kings, además de padre de dos de sus hijos.

Alicia Villarreal: ¿Cómo se dio la presunta agresión de Cruz Martínez contra la cantante?

Según explica Alicia Villarreal, además de buscar justicia por la parte legal, que es un proceso largo, tiene que combatir contra la exposición pública innata de su oficio.

“Viene la otra parte, en donde se hacen muchos comentarios, se dicen muchas cosas. Está bien, soy persona pública, pero también soy un ser humano y no paso de ser una mujer, aunque tenga un carácter que me critican: ‘Ella se comporta como hombre’”, denuncia.

“A veces no puedo dormir”, dice Alicia Villarreal sobre la situación. Sin embargo, no por ello deja de trabajar, llevar sus proyectos adelante y atender sus negocios; asimismo, asegura que se atiende y la terapia ha formado una parte importante de su vida. “A la edad que tengo, creo que me merezco estar bien y estar tranquila”, sentencia.

Alicia Villarreal acusó haber sido víctima de violencia doméstica y actualmente está en juicio. (Foto: Especial / Instagram: @lavillarrealmx)

Luego de que iniciara el proceso de divorcio, ella y Martínez siguieron viviendo en el mismo techo puesto que esperaba que las cosas se dieron de manera “amistosa”.

Además, la cantante mexicana dio a conocer que la primera infidelidad se habría dado hace más de 20 años; “fue hace mucho, empezábamos, estábamos prácticamente recientes, ya viviendo juntos; no fue lindo... no era ‘tran garve’”, explica.

Durante la emisión de El minuto que cambió mi destino, Villarreal explicó que hizo la señal dado que no se trataba de la primera vez que era víctima de violencia pero sí se trató de la última, pues ésta había escalado.

“Hago la seña en un show porque me está sucediendo algo, tengo miedo, estoy desprotegida, y necesito ayuda. Y empieza todo esto que se hace mediático y difícil”, explica.

La agresión ocurrió durante la madrugada previa, y posteriormente fue hacia el hospital. Sus hijos estaban en casa pero no se enteraron de lo ocurrido. Posteriormente, fue a denunciar lo ocurrido, de lo que no dio detalles para no entorpecer la investigación.

Alicia Villarreal invitó a otras víctimas de violencia a denunciar, debido a que aseguró que no están solas en un comunicado posterior a hacer la seña de agresión. (Foto: Especial El Financiero/ @lavillarrealmx)

Pero Villarreal aceptó que la tomó por la espalda, cuando estaba “totalmente desprevenida”. Según explica, discutieron “mucho, muy fuerte” luego de que ella llegara por la noche. Él aparentemente estaba en sus cinco sentidos, así como la propia cantante, explica.

“Me agarró por sorpresa, de la espalda, sí”, explica y se quiebra al ser cuestionada por Infante. “Eso es lo que lo vamos a llevar en el juicio, cuando ya suceda todo eso, me sentaré a platicar esa parte emocional que tengo amarrada”, dice ante la solicitud de detalles.

Villarreal no lo ha vuelto a ver más que en una ocasión, durante una audiencia del caso; sin embargo, asegura que no lo volteó a ver ni le dirigió la mirada: “Si Dios me concede un deseo, que no lo vuelva a ver en mi vida sería algo muy bueno para mí”.