La historia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez: De trabajar juntos a una supuesta infidelidad

Alicia Villarreal realizó la señal de auxilio en uno de sus conciertos porque presuntamente su pareja Cruz Martínez fue el protagonista de un episodio de violencia en su contra, pero, ¿cuál es la historia entre los dos artistas?

La exvocalista del grupo Límite utilizó la señal de auxilio en su presentación del 16 de febrero en la Arena Heroica de Zitácuaro en Michoacán, gesto realizado por las mujeres que viven algún tipo de agresión física en su contra.

La polémica entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez inició luego de que la cantante se enteró de una presunta infidelidad del productor musical.

Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos. (Foto: Captura X)

¿Cómo fue la historia de amor entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

La intérprete de ‘Hasta mañana’ conoció a Cruz Martínez cuando el músico de la banda Kumbia Kings trabajó con el Grupo Límite en el 2001.

“Ese encuentro con Cruz se dio en el 2001, con el último disco de Límite, estaba yo a un paso de divorciarme cuando me avisaron que AB Quintanilla iba a trabajar en el último álbum, era muy serio y calladito, no hablaba mucho, me decía ‘bonita’, pero él sufría por una ruptura”, contó la Güerita consentida en una entrevista para Pati Chapóy en 2023.

El productor AB Quintanilla le pidió a Alicia Villarreal convivir con ‘su amigo’ porque no pasaba buenos momentos a consecuencia de su relación anterior.

“Él la trataba como una reina, le hizo una jalada, y yo accedí a hablar con él, verlo trabajar fue lo máximo para mí, ahí hicimos ese clic porque yo quería un señor así en mi casa, me llamó la atención su pasión por la música y en él se inspiró ‘Ay, papacito’, con lo que vivió en la noche donde salimos por primera vez”, agregó la cantante nacida en Nuevo León en la entrevista para Ventaneando.

“Iniciamos la relación en 2001, en 2003 no casamos y luego de 20 años fueron más momentos buenos los que vivimos que los malos (...) Cuando tenemos que regañarnos, pues lo hacemos, pero siempre lo apoyo en todo”, agregó Alicia Villarreal.

La intérprete de ‘Te aprovechas’ tiene dos hijos con Cruz Martínez llamados Angelo y Estefano, el primer nació en 2005 y el menor de ellos en 2007.

Alicia Villarreal se mostró sorprendida ante la noticia de una supuesta infidelidad de su esposo. (Foto: Instagram @mtzcruz / lavillarrealmx).

¿Alicia Villarreal se divorció de Cruz Martínez por violencia? Esto sabemos

Todo lo que empieza llega a su fin y al parecer estamos frente al final de la historia de pareja de Alicia Villarreal y Cruz Martínez.

Todo comenzó cuando la cantante de regional mexicano se enteró de una presunta infidelidad en un encuentro con los medios, posteriormente ella aclaró el tema en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

“Con una noticia que me acabo de enterar, no sé cómo procesar otras cosas, me pasa que no sé cómo reaccionar, me daré mi tiempo y voy a platicar con él, tenemos una relación adulta aunque no me sorprende, pero me duele porque siento que está mal, tenemos una familia”, dijo en agosto de 2024 en el programa De primera mano.

La cantante Alicia Villarreal visitó el programa de Gustavo Adolfo Infante donde aseguró estar tranquila ante la pregunta del periodista sobre una separación de Cruz Martínez.

Alicia Villarreal es exvocalista del Grupo Límite. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez? Esto sabemos

Alicia Villarreal presuntamente fue víctima de violencia de género a manos de Cruz Martínez y supuestamente ella denunció a su pareja luego de visitar el hospital por la agresión en su contra.

“Ella tuvo un tema en casa bastante delicado que no puedo comentar mucho por la gravedad, tanto es así que ya hay un proceso legal (...) Está afectada física y emocionalmente, pero en su momento va a halar, lo que sí es que estuvo en el hospital y ahí se levantó la denuncia porque llegó con ciertas características”, declaró Hugo Mejuto, mánager de la Güerita consentida a Maxine Woodside este martes.

Mejuto aseguró que Villarreal sí fue golpeada por Cruz Martínez, pero descartó la veracidad de los chats difundidos donde presuntamente la cantante ‘arregló’ el episodio de violencia en su contra para vender boletos en sus conciertos.

“Sí (la golpeó) lamentablemente pasó este suceso, pero esos detalles en profundidad yo no voy a compartir, es algo que pasa ella, solo que hay una toma donde se ve un moretón en el brazo (...) quiero aclarar que es mentira ese chat y el invento de algo así para llenar un concierto”, finalizó Mejuto en la misma charla para Woodside.