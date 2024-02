Abraham Quintanilla, papá de Selena, habla del documental de Yolanda Saldívar: ‘Nadie le va a creer’

No han sido días sencillos para la familia Quintanilla, que desde hace casi 30 años no solo sufre la muerte de su hija, también las constantes polémicas que envuelven al trágico caso. Esta vez alzan la voz para manifestarse en contra del documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

El 17 de febrero será el día en que se conocerá la versión de Yolanda Saldívar sobre los hechos ocurridos en marzo de 1995, cuando, con un disparo por la espalda, asesinó a Selena en un motel de Corpus Christi, Texas.

Según versiones policiales, el origen fue una discusión por acciones fraudulentas en contra de la cantante con respecto a las boutiques que Saldívar administraba.

Yolanda Saldívar cumple sentencia a cadena perpetua en una prisión de Texas (Foto: Especial)

La producción está a cargo de la cadena de televisión Oxygen, dedicada a los programas sobre crímenes reales, y los fragmentos que fueron publicados en el trailer para enganchar al público han generado molestia en Abraham Quintanilla, padre de Selena.

Saldívar se encuentra recluida en una prisión de Gatesville, en Texas, y desde ahí grabó las entrevistas que saldrán a la luz. En el clip lanzado esta semana dice que quiere “aclarar la historia” y adelanta que hay un secreto que podría cambiarlo todo.

¿Qué dijo el papá de Selena sobre el documental de Yolanda Saldívar?

De acuerdo con el portal TMZ, Quintanilla no está de acuerdo y ningún miembro de la familia respalda el lanzamiento de esta serie. “Todo lo que ella dice no son más que mentiras y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir”, es parte de la declaración que él concedió a dicho medio.

Abraham, quien fuera el principal impulsor de la carrera de Selena al descubrir su talento en la música, considera que Saldívar ya no tiene nada más que decir al respecto e insistió en que no hay nada de cierto en sus palabras.

Él ha sido el personaje más vocal sobre el asesinato de su hija, incluso hace unos años contó que todavía les llegan cartas de reclusas, provenientes de la prisión donde se encuentra Yolanda Saldívar, expresando su deseo de vengar la muerte de Selena.

El también productor considera que estos mensajes son una advertencia en caso de que la mujer salga de prisión, como podría suceder al cumplir los 30 años que dicta la pena.

La familia Quintanilla: Suzette, A.B., Abraham y Marcella Samora. (Foto: Instagram / @suzettesyld).

¿Quién es Abraham Quintanilla?

El padre de la ‘Reina del Tex-mex’ es texano, al igual que ella, pero sus abuelos eran de Nueva Rosita, Coahuila, de ahí que se hable de las raíces mexicanas de Selena.

Abraham se dedicó a la música desde muy joven, un talento que buscó inculcar en sus tres hijos, resultado del matrimonio con Marcella Samora, también mexicoestadounidense.

Fue en una de esas tardes de práctica con su hijo Abraham, hoy conocido como A.B. Quintanilla, que notó la voz de la más pequeña de sus hijos y comenzó a trabajar para formar la banda ‘Selena y los Dinos’, el primer paso de una carrera fugaz pero exitosa.

El padre de Selena impulsó el talento de sus hijos en la música desde niños. (Foto: Instagram / @abquintanilla3).

Tras la muerte de Selena, fue productor ejecutivo de la película con el mismo nombre, protagonizada por Jennifer López. El primer material audiovisual en torno a la vida de la cantante que ha sido autorizado por la familia.

Actualmente, Abraham tiene 84 años y todavía se dedica a la producción de música latina bajo el sello Q-Productions.