Yolanda Saldívar: ¿Cómo vive en prisión y en qué trabaja?

Sin ser actriz ni cantante, es una de las mujeres más famosas del espectáculo y no por buenas razones. Se trata de Yolanda Saldívar, la expresidenta del club de fans de Selena y quien acabó con su vida cuando la cantante tenía apenas 23 años. Hoy cumple una condena de cadena perpetua en prisión, pero podría salir libre próximamente.

Han pasado casi tres décadas desde el asesinato de Selena, una tragedia que sucedió en la comunidad texana de Corpus Christi, pero llamó la atención del mundo, robó las portadas y acaparó los titulares en la televisión el 31 de marzo de 1995.

Selena tenía 23 años cuando fue asesinada por la presidenta de su club de fans en Corpus Christi. (Foto: Instagram / @selenaqofficial).

El caso fue resuelto por las autoridades con la sentencia para Saldívar, pero no fue el final de la historia, sigue dando material para producciones televisivas, como la que está próxima a estrenarse: Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

Esta vez la protagonista no es la cantante. Yolanda ha estado recluida desde entonces, pero ha permanecido en el ojo público gracias a sus declaraciones y a la curiosidad que genera su vida en prisión.

¿En dónde está Yolanda Saldívar?

A finales de octubre de 1995, la mujer que había sido administradora de las boutiques de Selena fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras 30 años, por un jurado en Estados Unidos, mismo que consideró que actuó con premeditación en el asesinato y desechó la idea de que se trató de un accidente, como ella argumentó en su defensa.

Recibió la máxima pena prevista en el estado de Texas. Actualmente tiene 63 años y se encuentra en la Unidad Mountain View, una prisión para mujeres en Gatesville, Texas. Este lugar, que abrió sus puertas en 1962, alberga a reclusas en custodia general, en detención de seguridad y condenadas a muerte.

El lugar tiene capacidad para 644 personas y recientemente cambió su nombre a Unidad Patrick L. O’Daniel.

Yolanda Saldívar cumple sentencia a cadena perpetua en una prisión de Texas (Foto: Especial)

¿Cómo vive Yolanda Saldívar en prisión?

La unidad cuenta con celdas separadas del resto de la población para las reclusas condenadas a muerte y aunque no es el caso de Saldívar, ella está en régimen de aislamiento debido a las amenazas de muerte que ha recibido.

Es decir, no convive con las otras reclusas y tiene permitido salir de su celda en horas sin concurrencia. De acuerdo con su familia, pasa la mayor parte del tiempo leyendo la biblia y orando.

En 2018, el padre de Selena contó en entrevista para Univisión que la familia algunas reclusas buscan vengar la muerte de la cantante: “Todavía recibimos cartas de mujeres que están en el penal donde ella está y dicen que están esperando, que la van a matar’.

De acuerdo con él, las autoras de las cartas “no tienen nada qué perder” porque están en prisión por crímenes similares.

Durante este tiempo detenida, Saldívar no la ha pasado bien en prisión e incluso ha acusado, por la vía legal, negligencia de las autoridades por vivir en malas condiciones, lo que le habría provocado malestares físicos, estrés.

Saldívar promete dar su versión de los hechos en un documental que se estrenará en Estados Unidos. (Foto: Instagram / Oxygen).

¿En qué trabaja Yolanda Saldívar?

El medio Radar publicó en 2019 que los expedientes públicos indican que la mujer se encarga de “repartir bandejas de comida desde un carrito a otras reclusas en sus celdas”.

En la Unidad Patrick O’Daniel hay otras oportunidades laborales para las reclusas como el trabajo de mantenimiento de las instalaciones, trabajo en una fábrica de materiales en braille y actividades agrícolas.

¿Cuándo saldrá de prisión Yolanda Saldívar?

De acuerdo con su expediente en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, la asesina confesa de Selena no se encuentra, por el momento, en condiciones de acceder a la libertad condicional. Ese estatus cambiará el 30 de marzo del 2025.

Sin embargo, el cambio en el estatus no garantiza que Saldívar reciba la libertad condicional. La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado es la responsable de considerar a las personas que son candidatas a esta modalidad, además de evaluar cada uno de los factores involucrados en el hecho.