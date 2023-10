¿Alicia Villarreal criticó a Aracely Arámbula por demanda a Luis Miguel?

La cantante Alicia Villarreal habló de su papel como mamá al ser cuestionada sobre la polémica que Aracely Arámbula mantiene con su expareja Luis Miguel, luego de que la actriz se decidiera a demandar a ‘El Sol’ por la pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel.

Durante su paso por la alfombra de los premios de la Asociación de Autores y Compositores de México, la exvocalista de Grupo Límite se pronunció luego de que Arámbula llamara al intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ un “deudor alimentario”.

“Yo no puedo opinar por otra mujer”, dijo a los medios de comunicación. Sin embargo, expresó que hablaría de ella misma. “Yo como mujer, o sea, a mí todos me hacen los mandados. Yo no necesito a ninguno. Yo no soy ni pedinche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres”, añadió vía Hoy Día.

Asimismo, argumentó que, si los menores de edad ya tienen a un papá que los reconoció como suyos, “¿qué estoy peleando? Si yo soy una mamá que las puede con todas, yo no necesito nada de nadie”.

Alicia Villarreal asegura que no necesita de ningún hombre. (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

¿Qué pasó entre Aracely Arámbula y Luis Miguel?

En un encuentro con la prensa, Aracely afirmó que sus hijos no han convivido con LuisMi, quien se ha mantenido ausente durante casi toda su vida, por lo que opinó que no por ser un ídolo quiere decir que no puede ser papá.

A los ahora adolescentes su madre los ha enseñado a admirar a su padre por ser un gran artista, pero Arámbula dijo que no cumplía con sus responsabilidades económicas. Su abogado Guillermo Pous señaló que desde diciembre de 2019 el cantante no ha pagado.

En el programa De Primera Mano se hizo pública una captura de pantalla del Sistema de Juzgados Familiares de la Ciudad de México que comprobaría que Arámbula ya inició acciones legales pese a que ha declarado que los ha sacado adelante con su trabajo.