¿Aracely Arámbula ya demandó a Luis Miguel por ser ‘deudor alimentario’? Esto sabemos

A mediados de septiembre, Aracely Arámbula habló sobre Luis Miguel, quien lleva años sin darle la pensión alimenticia que le corresponde a sus hijos, motivo por el que incluso lo llamó deudor alimentario.

Sin embargo, un documento emitido presuntamente por el gobierno de la Ciudad de México aseguraba que el cantante no aparece inscrito como deudor alimentario, cosa que podría cambiar próximamente, pues la actriz ya inició acciones legales en contra de ‘LuisMi’.

El programa De Primera Mano hizo pública una captura de pantalla del Sistema de Juzgados Familiares de la Ciudad de México, misma en donde se visualiza que la actriz de La Patrona ya denunció al padre de sus hijos, Miguel y Daniel, por no cumplir con la pensión correspondiente.

Los nombres de ambos famosos (Aracely Arámbula Jaques y Luis Miguel Gallego Basteri) aparecen en el documento, que señala el inicio de un juicio denominado ‘Controversias del orden familiar’, mismos que se realizan para temas inherentes a temas familiares, como lo es en este caso una demanda por pensión alimenticia.

Aracely Arámbula aseguró que Luis Miguel es deudor alimentario. (Foto: Instagram / @aracelyarambula / @luismiguel)

Dicho documento está fechado el 14 de julio de 2023 y emitido en el Juzgado 24 de lo Familiar.

Aunque ninguno de los dos famosos se ha posicionado con respecto a las acciones legales en contra de ‘El Sol’, el abogado de Aracely, Guillermo Pous, ya se había pronunciado.

¿Qué dijo el abogado de Aracely Arámbula sobre Luis Miguel?

El 29 de septiembre, el abogado de Aracely Arámbula fue entrevistado por el mismo programa y se le preguntó sobre el tema de llamar ‘deudor alimentario’ a Luis Miguel, pues su nombre no estaba en la lista nacional que registra a todos aquellos padres que no cumplen con sus obligaciones económicas.

Aracely Arámbula comentó que Luis Miguel no ha pagado pensión desde diciembre de 2019. (Foto: Cuartoscuro.com / Instagram / @aracelyarambula).

“El señor Gallego efectivamente aparece ahí como un no deudor porque el juez no ha emitido esta orden, independientemente de la razón que sea, lo que no significa que sí se esté cubriendo la pensión. Yo le puedo confirmar (…) que fue desde diciembre de 2019 que no ha cubierto las pensiones a favor de los menores”, explicó el letrado.

De igual forma, detalló que, en caso de que el cantante no acate lo dictaminado por un juez, habría una serie de medidas precautorias en su contra, donde incluso podría resultar detenido.