Abogado de Aracely Arámbula acusa a Luis Miguel de deudor por pensión alimenticia de sus hijos

Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, se refirió al documento que ha circulado emitido por el gobierno de la Ciudad de México en el que Luis Miguel no aparece inscrito como deudor alimentario tras las acusaciones de la actriz, por lo que argumentó que no está actualizado.

Aunque confirmó que es legal, apuntó que no significa que ‘El Sol’ no tenga una deuda, pues lleva más de 3 años sin pagarle a su expareja.

“Tal y como lo menciona la señora Arámbula, efectivamente no ha pagado la pensión y la última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019 cuando iba a comenzar la serie biográfica y de conciertos”, dijo a Raúl Brindis.

A partir de entonces “comenzó el incumplimiento”. Ante el cuestionamiento sobre la residencia, afirmó que la jurisdicción se puede determinar en función de donde se encuentren los menores que nacieron en Los Ángeles, por lo que el proceso se lleva a cabo en México.

La pensión no prescribe, aunque tiene ciertas condiciones. “La retroactividad y el beneficio es en tanto sean menores de edad, eso siempre se va a tener que cubrir, simplemente se va a interrumpir y dejar de contabilizarse a partir de que es mayor de edad”.

También afirmó que para estar en registro como deudor debe primero existir una demanda en su contra para que el juez exija el pago.

Aracely Arámbula comentó que Luis Miguel es deudor alimentario. (Foto: Cuartoscuro.com / Instagram / @aracelyarambula).

Aracely Arámbula dice que le ‘cae mal’ Luis Miguel

En un encuentro con los medios de comunicación, Arámbula aseguró que está tranquila por ser una mujer que trabaja para mantener sola como mamá y papá a Daniel y Miguel al asegurarse que nada les falte pese a la ausencia del cantante de ‘Hasta que me olvides’.

Calificó como una responsabilidad y una obligación cumplir con sus deberes y desmintió que le impida ver a sus hijos. “Así como sale ese sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos (…) Ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. No ha tenido interés”.