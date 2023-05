Aracely Arámbula es ‘mamá y papá’: Así es la ‘relación’ de Luis Miguel con sus hijos

En medio de la exitosa venta de boletos para su gira en 2023, Luis Miguel fue visto llevando a la escuela a las hijas de su pareja, Paloma Cuevas, por lo que se le cuestionó sobre la ausencia con Miguel y Daniel, sus hijos con Aracely Arámbula.

Consultada sobre si les ha llamado, la actriz dijo a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él”. Asimismo, contó cómo es la relación que mantienen con ‘El Sol’.

“Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, hermano y con mis sobrinos. Están en una familia muy unida y tienen de regalo mucho amor; la verdad, no extrañamos nada. La única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina Natalia”, agregó.

Luego de que se especulara que Luis Miguel lleva cuatro años sin darle pensión alimenticia, la ex del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ contó que no lo necesita para sacarlos adelante. “Yo trabajo mucho y, la verdad, vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera desde antes de él, con él y después de él”.

Aracely Arámbula dice que es la ‘mamá y papá’ de sus hijos

La artista sabe que no es la única mujer en México que tiene que quedarse al frente del hogar como madre soltera. “Soy mamá y papá. Soy una mujer que, como muchas mujeres de México y el mundo, nos hacemos cargo no solo económicamente, sino la educación y el estar al pendiente de ellos, porque pasan por la adolescencia”.

Aunque se dijo una mujer libre para decir lo que quiera, aseguró que seguirá siendo cauta sobre su vida privada. “Toda la vida lo he sido, ¿cuándo me han visto hablar de otras personas? No me gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso y que es el papá de mis hijos, por respeto a mis hijos y por el amor familiar”.