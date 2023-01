Aracely Arámbula manda indirecta a Luis Miguel: ‘Soy una madre soltera’

Aracely Arámbula ha hablado muy poco sobre sus hijos con Luis Miguel, a quienes mantiene en el anonimato, pero luego de que ‘El Sol’ fuera visto con Paloma Cuevas, presumiblemente su nueva pareja, la actriz le mandó una indirecta al reafirmarse como una mamá soltera.

La declaración la hizo para el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, en donde señaló las dificultades que viven miles de mujeres. “Ser mamá soltera es muy difícil, la verdad. Admiro a las mujeres, por ejemplo, aquí en México y en muchos países, en toda Latinoamérica, porque es pan nuestro de todos los días”, aseguró.

Las preguntas de los hijos de Aracely Arámbula

Aunque es pretendida por algunos hombres, Aracely se mantiene al cuidado de Miguel y Daniel, quienes tienen 16 y 15 años respectivamente. Sin embargo, no se ha salvado de que le hagan algunas preguntas sobre su vida privada.

“Mis hijos son celositos. Es increíble cómo va pasando el tiempo, van entendiendo y me dicen: ‘mamá si tienes novio, ¿no va a venir a vivir a la casa, verdad?’. Les digo ‘ay no, claro que no’. Además ahora el que quiera tener mi corazón tiene que compartirlo no sólo con mis hijos, también con siete perritos que están encima de mí todo el día”, expresó.

Arámbula considera que será una suegra ‘alcahueta’ porque incluso le ha hecho comentarios al mayor de sus hijos sobre alguna niña a la que le gusta, aunque él prefiere que no le comente nada.

Desde 2022 se ha especulado sobre un posible romance entre el intérprete de ‘Cuando calienta el sol’ y Paloma Cuevas, madrina de Miguel y exesposa de Enrique Ponce, uno de los mejores amigos del cantante.

Aunque no hay nada confirmado, la revista Semana publicó fotografías en las que se les ve abrazados en El Corte Inglés de Serrano, uno de los centros comerciales más exclusivos de Madrid. Un periodista afirmó que Luis Miguel pidió que cerraran el establecimiento para ellos durante cuatro horas para realizar compras navideñas tranquilamente.