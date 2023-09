Aracely Arámbula dice que Luis Miguel es ‘deudor alimentario’: ‘No me interesa verle la cara, me cae mal’

La actriz Aracely Arámbula ahondó durante la alfombra roja de la obra Vaselina sobre la relación que lleva con su expareja, el cantante Luis Miguel, quien está en medio de una gira que representa su regreso a los escenarios: “La verdad es que así como sale ese sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”.

Este domingo, la protagonista de La Doña comentó en un encuentro con medios la relación de sus hijos con Luis Miguel, a quien llamó “deudor alimentario”; además de que comentó que claro que conoce a la nueva pareja de ‘El Sol’, Paloma Cuevas, la “comadre-novia”.

¿Qué pasó con Aracely Arámbula y Luis Miguel?

‘La Chule’ fue pareja de Luis Miguel de 2005 a 2009 y en ese tiempo tuvieron dos hijos: Daniel y Miguel. Arámbula comentó que es falsa la información que en días pasados se difundió en España, donde un medio afirmó que no le permitía verlos si ella no estaba presente.

“Siempre ha tenido las puertas abiertas, pero para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. No ha tenido interés”, expresó Aracely, “antes decían que yo debía estar presente, pues era cuando tenían 4 y 6 años, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él”.

A su parecer, el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ no ha tenido interés en buscar a sus hijos ni tienen comunicación:

“Si él tiene esa consciencia, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando truena los dedos y están ahí todos. Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Obviamente está gente de mi familia, no es una persona con la que tienen mucha comunicación como para yo mandárselos de viaje”.

Aracely Arámbula tiene dos hijos con Luis Miguel (Foto: Instagram @aracelyarambula @lmxlm)

¿Qué dice Aracely Arámbula de Luis Miguel?

La actriz originaria de Chihuahua comentó que hay otros padres famosos que sí tienen una relación buena con sus hijos, como Alejandro Fernández y Chayanne, a quienes sus hijos admiran:

“No por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá... A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”.

Arámbula mencionó que Luis Miguel no cumple con sus obligaciones económicas: “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación”.

Asimismo, ella agregó que no recibieron invitación para los conciertos ni para nada y sus hijos no quieren ir a ver a su papá: “No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”.

A los conciertos de ‘El Sol’ sí ha ido su hija Michelle, quien nació de la relación del cantante con Stephanie Salas (nieta de la actriz Silvia Pinal). Arámbula también la mencionó:

“Yo soy una persona pro-familia, que todo el mundo esté en armonía, que todo mundo estemos bien. Ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo abogué por ellos, ojalá que ahora aboguen por Miguel y Daniel. No, no nos ha llegado la invitación, Mich, mándanos la invitación”, dijo ‘La Chule’ en referencia a la boda de Michelle Salas.

Anteriormente se especulaba que Luis Miguel y Michelle Salas se encontraban distanciados. (Instagram / @luismiguel / @michellesalasb)

Aracely Arámbula conoce a Paloma Cuevas

Aracely mencionó que a Paloma Cuevas, la “comadre-novia”, la conoce desde hace muchos años, ya que hasta 2021 estuvo casada con el torero Enrique Ponce, ambos fueron padrinos de uno de sus hijos con Luis Miguel.

“Ella no me ha hablado, (a Paloma) la conozco muy bien, si es mi comadre. Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Enrique Ponce es el amigo de Luis, eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre”, relató.

Además, la actriz mencionó que luego de ver en los medios de comunicación que Luis Miguel va a recoger a las hijas de Paloma, sus hijos se extrañaron de que tiene el tiempo de hacerlo, pero no va a la escuela de ellos: “¡Qué bueno que conviva con los hijos de mi compadre Enrique Ponce!, pero que atienda a los suyos”.