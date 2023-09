¿Quién es Mariel Colón, la abogada del ‘Chapo’ y cantante, que salió de fiesta con Emma Coronel?

La abogada Mariel Colón, quien festejó las fiestas patrias con Emma Coronel en el Farallon Event Center en Estados Unidos, también es una cantante de música regional mexicana.

La noche del pasado 15 de septiembre, de acuerdo con The Daily Mail, Mariel Colón organizó un evento llamado ‘Celebrando las fiestas patrias de México’ en donde se subió al escenario para cantar su sencillo titulado ‘La Abogada’.

La cantante fue acompañada al evento por Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a quien ha defendido durante su proceso legal en Estados Unidos.

Mariel Colón estudió leyes en Nueva York. (Foto: Instagram / @marielcolonmiroesq)

¿Quién es Mariel Colón?

Mariel Colón Miro es originaria de Puerto Rico y nació en 1992, desde una edad temprana se interesó por convertirse en cantante, ya que su padre, Héctor Colón, es director musical y exbaterista de la agrupación Menudo.

Al entrar a la carrera, Mariel Colón se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, para especializarse en leyes por parte de la Facultad de Derecho Maurice A. Deane de la Universidad de Hofstra.

En una entrevista con el canal de YouTube Molusco TV 2, la especialista en leyes recordó que al terminar sus estudios entró a trabajar con ‘El Chapo’ Guzmán, ya que estaba a la espera de un trámite que validara su formación académica.

Mariel Colón es originaria de Puerto Rico. (Foto: Instagram / @marielcolonmiroesq)

“Yo me graduo de la escuela de derecho en diciembre de 2017 y me tenía que sentar para la revalidación hasta febrero de 2018... un periodo de cuatro a cinco meses, ya no tenía préstamos estudiantiles, papá y mamá ya no me ayudaban, así que me tenía que encontrar un trabajo”, comentó la abogada.

Mariel Colón agregó que utilizó varias plataformas para buscar empleo hasta que se encontró con un anuncio en la plataforma de Craigslist:

“Estaban buscando una paralegal que hablara español para una oficina de abogados criminalistas... apliqué al trabajo, no me llamaron de inmediato, así que todos los días estuve mandando mi resumen”, puntualizó Mariel, quien que fue contratada para traducir los documentos de su cliente del inglés a su idioma.

Mariel Colón forma parte del equipo legal de 'El Chapo'. (Foto: Instagram / @marielcolonmiroesq)

“Antes de que aceptes necesitas saber quién es el cliente”, recordó Mariel antes de que le dijeran de quién se trataba: “es Joaquín Guzmán ‘El Chapo’... a mí no me cayó el veinte, yo no realicé nada”.

Después de que le explicaran con detalles quién iba a ser su cliente, la especialista en leyes aceptó el puesto como paralegal. En conversación con el canal de YouTube de Pepe Garza, Mariel Colón explicó que al recibir su validación académica, ‘El Chapo’ la contrató para que se convirtiera oficialmente en una de sus abogadas.

En 2021, tras el arresto de Emma Coronel, Mariel Colón se unió al equipo legal de la esposa de ‘El Chapo’.

¿Cómo empezó Mariel Colón en la música?

El 21 de febrero de 2023, Mariel Colón incursionó profesionalmente por primera vez dentro de la industria musical con el lanzamiento de su primera canción llamada ‘La Abogada’.

“Quien me conoce sabe que desde pequeña quise ser cantante... De hecho, cuando el caso del señor Guzmán tuve que desistir de ir a una audición. Siempre estuve posponiendo muchas cosas, muchas etapas en mi vida por terminar mi carrera profesional como abogada”, comentó la profesional a Telemundo51.

En diferentes ocasiones, Mariel Colón ha puntualizado que no está cambiando una carrera por la otra, que en realidad busca mantenerse como abogada y ser cantante.

En distintas ocasiones, Mariel Colón se ha presentado en vivo con su canción 'La Abogada'. (Foto: Instagram / @mariellabogada)

“La abogada sigue ahí. La cantante no se va a comer a la abogada ni la abogada a la cantante. Ambas van a coexistir. Le voy a dedicar mi tiempo a ambas cosas”, explicó a Mariel a Despierta América.

Asimismo, hablando con Pepe Garza, la abogada y cantante, reveló que no sabe si hará un corrido dedicado al ‘Chapo’; sin embargo, busca inspirarse en su carrera para producir música.

“Por ahí del ‘Chapo’ (en relación con hacer una canción), no lo sé aún, pero que tenga que ver con mi carrera si lo quiero hacer”.

A finales de abril, la abogada estrenó su segundo sencillo llamado ‘No ha nacido otra’. En algunas ocasiones, como el pasado 15 de septiembre de este año, Mariel Colón se ha subido a los escenarios para cantar.

¿A quiénes ha defendido Mariel Colón?

Aparte de defender a Joaquín Guzmán ‘El Chapo’, Mariel Colón también es conocida por formar parte del equipo legal de otras personalidades.

Estas son las personas que ha defendido Mariel Colón a lo largo de su carrera:

Con información de EFE