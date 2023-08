Jorge ‘El Burro’ Van Rankin reclama a Luis Miguel ausencia con sus hijos

El conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien fuera uno de los mejores amigos de Luis Miguel en la década de los ochenta, se refirió al romance que el cantante actualmente tiene con la empresaria española Paloma Cuevas, por lo que incluso se animó a darle un consejo.

“Olvida, pero no perdona, si él vivió esa infancia, lo que tiene que hacer es cortar de tajo cómo vivió esa infancia que tan mal le fue”, expresó a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos, y no a los de la mujer”, añadió.

Se refiere a las imágenes que captaron a ‘El Sol’ hace unos meses acompañando a su pareja a la escuela de sus hijas, en donde incluso se bajó de la camioneta para encaminarlas. Mientras tanto, su ex Aracely Arámbula asegura que ella es quien mantiene a los que tuvieron en común, de quien se mantiene alejado, al igual que de Michelle Salas.

“Le cayó muy bien el noviazgo con la adorada Paloma, la ex de su compadre (el torero Enrique Ponce). A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él”, expresó. Paloma incluso es madrina de uno de sus hijos con la actriz.

'El Burro' Van Rankin habló del noviazgo entre Luis Miguel y Paloma Cuevas. (Foto: Instagram @luismiguel @palomacuevasofficial)

‘El Burro’ defiende aspecto de Luis Miguel

Sin embargo, ‘El Burro’ defendió la forma física que ha mostrado el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ durante los conciertos que forman parte de su tour 2023, con el que regresó a los escenarios tras 4 años de ausencia, que inició con varias fechas en Buenos Aires, Argentina, en donde se le ve con un aspecto delgado.

“Le ha ido muy bien y no está enfermo de nada”, contó al negar que usara dobles como se ha especulado recientemente. “Por lo que he oído, no por él, sino por otras personas, es que lo metieron en una dieta; creo que ya no toma, ahí lo ves y está extraordinariamente bien”.