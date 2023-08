¿Sí son dobles de Luis Miguel? ‘El Burro’ Van Rankin habla sobre rumores de ‘El Sol’ en shows

Luis Miguel se encuentra en Argentina, donde inició su Tour 2023. Y si bien ha recibido muchos comentarios positivos, la crítica hacia el cantante no ha parado, sobre todo porque reapareció visiblemente más delgado que la última vez que se le vio en un escenario.

Lo anterior fue motivo de memes en redes sociales, aunque también de algunas teorías conspirativas en las que aseguraban, el hombre que aparece en el escenario cantando no es Luis Miguel.

Incluso, algunos medios aseguraron que un supuesto doble lo reemplazó en uno de sus recientes shows, pero ¿qué tanto hay de cierto en eso?

Luis Miguel se encuentra actualmente de gira en Argentina. (Foto: Captura de pantalla)

Jorge ‘Burro’ Van Rankin, quien fuera uno de los grandes amigos de Luis Miguel hace algunos años, se refirió a aquella situación en un reciente encuentro con medios.

‘El Burro’ Van Rankin asegura que Luis Miguel no usa dobles

El conductor de televisión aseguró que sí es ‘El Sol’ quien ha aparecido en la Movistar Arena de Buenos Aires. “Ay, eso de dobles, pues ustedes también parecen locos, ¿dobles de qué?”, señaló en primera instancia.

Posteriormente, el actor retomó otros rumores sobre el cantante de ‘La Incondicional’ y aseguró que eran eso, simples rumores.

“Que se murió hace 47 años (…) ¿Cómo va a ser doble si yo me pelee con él? 22 años peleados. Volví a verlo hace tres, cené con él, se volvió a enojar conmigo por otras tonterías, es muy delicado, pero yo lo vi y platiqué con él; nos moríamos de la risa (…) ¿cómo va a ser doble?”, dijo Van Rankin.

Incluso, se refirió al noviazgo de ‘LuisMi’ con la diseñadora Paloma Cuevas, del que habló hace unos meses. “Es más, estaba abotagadón, y ahorita lo vi bien, creo que le cayó muy bien el noviazgo con su adorada Paloma, la ex de su compadre“, aseguró.

Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen una relación formal. (Foto: Instagram @luismiguel @palomacuevasofficial)

¿Por qué se volvieron a distanciar ‘Burro’ Van Rankin y Luis Miguel?

De igual forma, el actor de 40 y 20 señaló que, aunque intentaron él y Luis Miguel retomar su amistad, la actitud del cantante fue lo que volvió a distanciarlos.

“Haz de cuenta que (…) pasaron 22 años y cree que: ‘Oye, alcánzame en Los Cabos’, ‘Alcánzame acá en Miami’, pues yo tengo tres hijas, trabajo. Yo antes no hacía nada, era un huevón, entonces ahorita ir a hacer esas cosas me dice: ‘No, si no vienes pues al carajo’ y me mandó al carajo”, aseguró.