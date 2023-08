Sergio Corona habló sobre el Alzheimer de Polo Polo: ‘Me lo repitió 4 veces’

A lo largo de 2023 han muerto figuras importantes dentro del espectáculo y entretenimiento mexicanos, como Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como Polo Polo, quien falleció el pasado 23 de enero a los 78 años.

Polo Polo se hizo de diversas amistades en el medio como Sergio Corona, quien recientemente habló de cómo el Alzheimer empezó a afectar la vida del fallecido comediante.

En una entrevista publicada recientemente por Yordi Rosado, Sergio Corona platicó con el comunicador sobre algunas anécdotas de su carrera y vida personal, aunque también fue inevitable conversar de amigos del medio, entre ellos Polo Polo.

“Tuvo Alzheimer Polo Polo y tuvo una caída, se pegó en la cabeza. Yo lo fui a ver cuando ya empezaba con el Alzheimer, gran amigo”, recordó Corona.

El protagonista de Como dice el dicho compartió que, cuando empezaban los primeros signos del trastorno cerebral que padecía el comediante, ya no quería salir de su casa ni hacer cosas.

Sergio Corona con Polo Polo hace algunos años. (Foto: Facebook / @sergiocoronamx)

“Cuando lo fui a ver le digo: ‘Oye, a ver qué día vamos a comer, vamos a salir, vamos a ir’ y dice: ‘No, mira, yo ya estoy descansando; unos amigos de Monterrey me dijeron que ya había trabajado mucho, que descansara un tiempo y por eso ahorita no’. ‘Pero oye, tantas cosas que tenemos para disfrutar de ir a cualquier lado, al teatro, a otros lados… vamos a algún lado’. ‘No’, dice: ‘Mira yo tengo unos amigos en Monterrey que me dijeron que ya he trabajado mucho…’ me lo repitió cuatro veces”, señaló el actor de 94 años.

Los últimos años de Polo Polo con demencia vascular

De acuerdo con Sergio Corona, él iba a visitar a Polo Polo cuando vivía con su hija al sur de la CDMX. De hecho, ella fue quien lo cuidó hasta sus últimos momentos aunque, contrario a lo que dijo quien da vida a ‘Don Tomás’, no tenía Alzheimer, sino demencia vascular.

Paul García, hijo del humorista, dio una entrevista a Ventaneando cuando falleció su padre e indicó que, a pesar de padecer demencia vascular, nunca quiso ser atendido fuera de su casa.

'Polo Polo' falleció a los 78 años por causas naturales. (Foto: Cuartoscuro / Enrique Ordoñez)

“Siempre arropado por la familia, todo el tiempo mi hermana estuvo al pendiente de él, nunca quiso entrar a una institución, quería que siempre lo cuidáramos nosotros, mi hermana hizo un gran trabajo, todo el tiempo estuvo con ella… Estuve en su último respiro con él, los dos”, declaró.

A diferencia del Alzheimer, la demencia vascular ocurre por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro, y los síntomas más importantes suelen implicar la velocidad del pensamiento y la resolución de problemas en lugar de la pérdida de memoria.