Sergio Corona reveló cómo pasó Chabelo sus últimos momentos: ‘Me estoy muriendo’

Xavier López ‘Chabelo’ falleció el pasado 25 de marzo a los 88 años, noticia que conmocionó al espectáculo mexicano y seguidores del actor y conductor, del que muchos decían ‘era inmortal’. O bueno, al menos eso comentaban en redes sociales.

Su fallecimiento generó reacciones en cientos de famosos, incluyendo a Sergio Corona, quien además fue llegado del ‘amigo de todos los niños’, como se hacía llamar con su personaje de Chabelo.

De hecho, fue el mismo Corona quien compartió no solo su sentir por la muerte de su entrañable amigo, también se refirió a los últimos momentos de Xavier López, quien falleció a causa de un choque séptico, según declaraciones de su familia.

El último papel que hizo Xavier López 'Chabelo' en el cine fue como el Coronel en 'El Complot Mongol'. (Cuartoscuro)

¿Cómo fue la muerte de Chabelo para Sergio Corona?

En una entrevista publicada recientemente por Yordi Rosado, Sergio Corona platicó con el comunicador sobre algunas anécdotas de su carrera y vida personal, aunque también fue inevitable conversar sobre amigos del medio, entre ellos Chabelo.

Corona señaló que enterarse de su fallecimiento aquel 25 de marzo fue muy doloroso para él, pues era un gran amigo. “La muerte de Chabelo me pudo muchísimo porque con Chabelo hubo mucha, mucha cercanía, no de profesión (…) nos reíamos mucho”.

Precisamente por esas fechas, el protagonista de Como dice el dicho estaba preparando un evento de beneficencia para niños en el que participaría el conductor de En familia con Chabelo.

“Teníamos programado que viniera conmigo a cantarle ‘El Coco’ a los niños que íbamos a festejar en la grabación el 30 de abril y él murió antes”, aseguró.

El último programa de 'En Familia con Chabelo' se transmitió en 2015. (Cuartoscuro)

Cuando se enteró de su muerte decidió no acudir a la agencia funeraria donde lo velaron, pues lo consideraba impudente, y no fue hasta unos días después que se comunicó con la viuda de Chabelo para darle el pésame.

“No hablé, no fui a ninguna agencia funeraria, no hablé a su casa cuando murió para dar el pésame. Nada de eso. Sabía que iba a tener mucha preocupación la esposa, la familia, sus hijos. Yo no me presenté, no servía porque tuve mucha pena. Al cuarto, quinto día hablé con su esposa”, dijo.

Sergio Corona habla sobre los últimos momentos de Chabelo

En el relato de Sergio Corona, compartió que, en la plática que sostuvo con la esposa de Chabelo, esta le compartió cómo fueron los últimos momentos del actor, quien murió en un hospital de la Ciudad de México.

Xavier López 'Chabelo' murió en un hospital de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

“De todas las cosas que hablamos me dijo que ese día que murió empezó a hablar, a pedir que se acercaran, muchas cosas que habló. Y al final le decía, estaba ahí su esposa con él, decía: ‘Me estoy muriendo, me voy a morir’”, señaló en primera instancia.

Corona compartió que, de acuerdo con lo que le contó la viuda de Xavier López, murió asegurando que su muerte estaba cerca. “Y entre esas quejas, entre esos conceptos que tenía de su muerte, de su sentir; en esos momentos se murió Xavier, diciendo: ‘Me voy a morir’ gritando. Terrible”, lamentó quien fuera gran amigo de Chabelo.