‘El incondicional’: ¿Quién es ‘Kiko’ Cibrián, el guitarrista que ha estado con Luis Miguel desde los 90?

El guitarrista ‘Kiko’ Cibrián, quien ha acompañado a Luis Miguel en sus conciertos, está de regreso para la nueva gira musical de ‘El Sol’.

El pasado 3 de agosto, Luis Miguel regresó a los escenarios con el primer concierto de su nuevo tour en la Movistar Arena ubicada en Buenos Aires, Argentina. La última vez que el cantante dio presentaciones musicales fue entre 2018 y 2019 dentro del Auditorio Nacional.

‘El Sol’ se presenta en la Arena CDMX a mediados de noviembre de este año y se espera que cante sus mejores éxitos, al lado del músico ‘Kiko’ Cibrián.

‘Kiko’ Cibrián es un músico y compositor mexicano. (Foto: Instagram / @kikocibrian)

¿Cuál es la trayectoria de ‘Kiko’ Cibrián?

Ignacio Cibrián, apodado en la industria musical como ‘Kiko’, es un guitarrista y compositor que nació en 1959 en Tijuana.

Desde una edad temprana, ‘Kiko’ Cibrián estuvo expuesto a la música, ya que proviene de una familia de músicos y obtuvo su formación académica por parte de una institución estadounidense llamada The Jazz School.

En sus inicios, ‘Kiko’ Cibrián buscaba convertirse en mariachi como su padre; sin embargo, se interesó por otros géneros musicales como el jazz. Previo a convertirse en colaborador de Luis Miguel, el guitarrista formó parte de varias bandas.

‘Kiko’ Cibrián también es compositor. (Foto: Instagram / @kikocibrian)

A pesar de tener habilidades con la guitarra, Cibrián también desempeña la labor de compositor y productor musical. Incluso ha tenido colaboraciones con Jesse & Joy, Rocío Durcal, Cristian Castro y hasta agrupaciones como Reik.

En la actualidad, es una de las personas que están acompañando a Luis Miguel en los escenarios de su nueva gira musical por Latinoamérica y Estados Unidos.

¿Cómo se conocieron ‘Kiko’ Cibrián y Luis Miguel?

En diversas ocasiones, ‘Kiko’ Cibrián ha compartido la anécdota de como llegó a conocer a Luis Miguel y trabajar en uno de sus álbumes más reconocidos.

‘Kiko’ Cibrián relata que, antes de formar parte de la banda de ‘El Sol’ a finales de los 80, estaba viviendo en San Diego, Estados Unidos, trabajando con una agrupación que él había formado; sin embargo, un día lo vieron tocar algunos colaboradores de Luis Miguel que le ofrecieron ser el guitarrista.

“Fueron al lugar en el que yo estaba tocando esa noche”, explicó Cibrián que después de su presentación se acercaron a él para hacerle la siguiente pregunta: “‘Luis Miguel anda buscando banda, ¿te interesa?’”.

‘Kiko’ Cibrián ayudó a componer el álbum de 'Aries'. (Foto: Youtube / @franlm14)

“Yo a Luis Miguel no lo ubicaba como a la persona que conocí, yo lo ubicaba como un ‘chavito’... me llega la llamada para hacer la audición. Me di cuenta del nivel de este tipo, era una persona que cantaba increíble y en español”, recordó ‘Kiko’ Cibrián.

Aparte de convertirse en el guitarrista de Luis Miguel, ‘Kiko’ Cibrián colaboró con el cantante para producir uno de sus álbumes más reconocidos: Aries. Este compendio incluye sencillos como ‘Suave’, ‘Hasta que me olvides’, ‘Luz verde’, entre otros.

‘Kiko’ Cibrián ha colaborado con Luis Miguel en diversas ocasiones. (Foto: Instagram / @kikocibrian)

Incluso a finales de la década de los 90, Aries se llevó un Latin Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum Pop Latino’.

En la actualidad, ‘Kiko’ Cibrián y Luis Miguel comparten una relación cercana y continúan trabajando en los escenarios. Asimismo, el compositor fue interpretado por el actor Bibi Marin en la serie de ‘El Sol’ protagonizada por Diego Boneta.