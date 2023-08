¿Luis Miguel celoso? Exmodelo revela con qué cantantes sentía competencia y rivalidad

¡'El Sol’ volvió a salir! Luis Miguel inició este 3 de agosto su Tour 2023, con el que visitará países como Argentina, Chile, Estados Unidos y México, sitio en el que dará 20 presentaciones por 11 estados.

Desde finales de los setenta, el cantante empezó a figurar dentro de la industria musical, pero no fue hasta los ochenta y noventa que se consolidó como uno de los intérpretes más populares de nuestro país.

‘LuisMi’ cosechaba éxito tras éxito, aunque, como todo artista con gran popularidad, se decía que sostenía ciertas rivalidades con otros artistas del momento, como Cristian Castro, al que incluso se hizo referencia en Luis Miguel: La Serie.

Pero ¿qué tan de cierto hay detrás de esto? Una persona que fue cercana al cantante en aquel entonces reveló quiénes eran su ‘talón de Aquiles’ en la década de los ochenta.

Luis Miguel en el video de su canción 'Suave'. (Foto: YouTube / Warner Music México)

¿A quién envidiaba Luis Miguel en los ochenta?

Victoria D’Apice, una de las modelos que salió en el icónico video del tema ‘Suave’, habló en entrevista para De Primera Mano sobre los sentimientos que tenía ‘El Sol’ por otros artistas durante su juventud, pues tenía ciertos celos y envidia por otros cantantes del momento.

De la acuerdo con la mujer, de origen argentino, se hizo gran amiga de ‘LuisMi’ y acudió a varias reuniones organizadas por él, y aunque algunos de los artistas más populares en aquel entonces eran invitados, había otros a los que les hacía ‘el fuchi’.

“Todos siempre, menos Ricky Martin, menos Cristian Castro, porque eran las picas, la rivalidad (...) exacto, era el Boca vs River, Chayanne tampoco, ningún amigote de esos”, aseguró.

Aunque no se llevaba bien con ellos, Victoria reveló que, en realidad, al único que veía como rival en aquel entonces era al cantante de ‘La bomba’.

Ricky Martin es contemporáneo de Luis Miguel. (Instagram: Ricky Martin)

“Para ‘Micky’ no había ninguna comezón, más que Ricky, yo creo que Ricky Martin sí, aunque quizás no lo admitiera, pero ese sí. Los demás no eran ni su target”, dijo.

“Yo veía que Ricky Martín estaba creciendo a la par de Luis Miguel, me parecía que esa era como la competencia, con ‘Micky’ no se hablaba de Ricky, jamás estuvo cerca de él, nunca nos cruzamos con él. Aunque no lo decía, esa gente era su competencia”, agregó la exmodelo, que fue muy cercana a Luis Miguel en los noventa.