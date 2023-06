Conciertos de Luis Miguel: Estas son todas las fechas de sus presentaciones en México

“¡Y cómo dice!”, el nuevo tour musical de Luis Miguel tiene contemplado visitar varias ciudades de la república mexicana en noviembre y diciembre.

El pasado 19 de abril, en marco de su cumpleaños número 54, el ’Luismi’ anunció su nueva gira musical que visitará a países como Estados Unidos, Argentina y Chile. Este nuevo tour marca el regreso de ‘El Sol’ a los escenarios tras alrededor de seis años alejado de ellos.

Desde que se anunciaron sus nuevos conciertos, la demanda de sus boletos ha sido muy alta, por lo que el cantante tuvo que abrir nuevas fechas en varias ciudades de México y otros países de Latinoamérica.

Luis Miguel abrió una nueva fecha para su gira musical de 2023. (Foto: Instagram / @luismiguel)

¿Cuáles son las fechas de los conciertos de Luis Miguel en México?

Este 21 de junio comenzó la preventa Santander para el concierto que dará el 18 de diciembe.

Sin embargo, el resto de los conciertos de Luis Miguel en México se anunciaron como sold out hace unas semanas, pero si aún no has perdido la esperanza de conseguir alguna entrada (porque se han abierto localidades en algunos aforos de manera repentina) te dejamos un listado con todas las fechas en las que se presentará ‘El Sol’.

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Monterrey

Luis Miguel dará tres conciertos dentro del Estadio Banorte en Monterrey, las entradas iban desde los 850 pesos a 6 mil 950 pesos. Estas son las fechas en las que se presentara:

¿Cuándo? 15, 14 y 16 de noviembre.

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en CDMX

Luis Miguel se presentará en la Arena CDMX a finales de noviembre. El precio de sus boletos partían desde los 836 a 8 mil 670 pesos.

¿Cuándo? El 21, 22, 24, 25, 27 y 28 de noviembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Querétaro

El cantante de ‘Cuando calienta el sol’ solamente se presentará en una fecha dentro del Estadio Corregidora, los precios iban desde los 845 a poco más de 3 mil pesos.

¿Cuándo? El 30 de noviembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Aguascalientes

Luis Miguel solamente tendrá una fecha dentro del Estadio Victoria de Aguascalientes a principios de diciembre, los precios iban desde los mil 190 a 5 mil 490 pesos.

¿Cuándo? El 2 de diciembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en San Luis Potosí

El artista se presentará en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Las entradas tenían un rango de mil 87 a 6 mil pesos.

¿Cuándo? El 4 de diciembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en León

Los precios para este concierto de Luis Miguel tenían un rango de mil 990 a 5 mil 490 pesos. Luis Miguel se presentará en el Estadio de Baseball Bravos.

¿Cuándo? El 5 de diciembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Puebla

Luis Miguel solamente se presentará en una fecha dentro del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, sus entradas tenían un rango de 859 a 7 mil 099 pesos:

¿Cuándo? El 8 de diciembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Oaxaca

Luis Miguel se presentará en el Estadio Tecnológico de Oaxaca y sus entradas tenían un rango de precio de 920 a 9 mil 20 pesos.

¿Cuándo? El 10 de diciembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Veracruz

‘El Sol’ también visitará Veracruz para presentarse en el Estadio Beto Ávila, sus pases estaban desde los mil 160 hasta los 9 mil 20 pesos.

¿Cuándo? El 12 de diciembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Morelia

Luis Miguel también se presentará en Morelia dentro del Estadio Morelos. Sus boletos estaban desde los 790 pesos a 5 mil 490.

¿Cuándo? El 15 de diciembre

Fechas de los conciertos de Luis Miguel en Guadalajara

Recientemente, Luis Miguel añadió una fecha a sus presentaciones en el Estadio Jalisco en Guadalajara. Sus entradas van desde los 790 pesos a 5 mil 890 pesos.

¿Cuándo? El 17 y 18 de diciembre

¿Cuándo es la preventa para sus nuevas fechas?

La nueva fecha de Luis Miguel en el Estadio Jalisco fue anunciada por medio de la plataforma de FunTicket el pasado 19 de junio.

Asimismo, anunciaron que la nueva preventa será exclusiva para tarjetahabientes del banco Santander y que se venderán por medio de la plataforma de Fun Ticker a partir de las 15:00 horas. Es importante señalar que las filas virtuales empiezan 30 minutos antes.

¿Cuándo? El 21 y 22 de junio.