Mariana Echeverría y Óscar Jiménez pierden a su ‘bebé arcoíris’: ‘Dimos por hecho una vida a tu lado’

La conductora Mariana Echeverría dio a conocer que perdió a su ‘bebé arcoíris’, que esperaba con el futbolista Óscar Jiménez: “Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti”, escribió en Instagram este domingo.

La integrante del programa Me caigo de risa anunció el pasado 11 de julio que estaba embarazada, incluso publicó varios videos, como del momento en que se hizo la prueba: “Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, dios me dio la oportunidad de volver a ser madre, hoy dentro de mi vientre está mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”.

La conductora de 39 años también había mostrado el video de cómo se enteró Óscar de la noticia: “al igual que con Lucca serás un extraordinario papá”, había escrito, con un clip donde le entregan al portero una caja del Club América con una prueba de embarazo, luego de ello aparece Mariana y su hijo, se abrazan y lloran emocionados.

Sin embargo, a casi 20 días del anuncio, la presentadora de televisión compartió un mensaje de la pérdida de su ‘bebé arcoíris’, como se le conoce a los que llegan después de la muerte de uno anterior, para denotar esperanza, luz y un milagro.

Mariana Echeverría había compartido la noticia de su embarazo hace unos días.

Mariana Echeverría había anunciado su embarazo el 11 de julio. (Foto: Instagram oscarfcofabela1)

¿Qué pasó con el bebé de Mariana Echeverría?

La conductora no entró en detalles, solo dedicó un mensaje de despedida este domingo: “Te imaginamos cuidándote y guiándote, pero el plan salió otra vez al revés, tú nos cuidas y nos guías. La vida nos sigue poniendo pruebas muy fuertes, pero cada una de ellas nos da mayor resiliencia”.

Asimismo, Mariana detalla que buscarán seguir adelante por su primer hijo, quien nació luego de que se casaron en 2019: “Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible, que está con nosotros y nos necesita, se llama Lucca”.

La conductora pidió privacidad para vivir el duelo: “Con todo el amor les pedimos respeto en este proceso que no ha sido nada fácil para nosotros”.

Hace 5 meses, el 19 de febrero, la pareja vivió la pérdida de otro embarazo: “Sí lloré. Me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abracé aún más a mi Lucca y a Óscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada a intentarlo otra vez, sé que dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento”, dijo en ese entonces.